ثمانية قتلى على الأقلّ بانفجار عبوة ناسفة في شرق الكونغو الديموقراطية

أليكسي أوغيه ا ف ب/ارشيف

دورية للقوات المسلحة في قرية قريبة من بيني في جمهورية الكونغو الديموقراطية في 18 شباط/فبراير 2020

Goma (الكونغو الديموقراطية) (أ ف ب) – قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة في مقهى بقاعدة عسكرية في مدينة غوما في شرق الكونغو الديموقراطية مساء الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات.

إعلان اقرأ المزيد

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية عن انفجار "قنبلة يدوية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في مكان الحادث جثثاً ممزّقة ودماء على الأرض ومركبة وقد تحطّم زجاجها الأمامي جرّاء الانفجار الذي بعثر الكراسي في المقهى، في حين كان هناك أشخاص يبكون ونساء يصرخن.

وقال عسكري لفرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ الانفجار نجم عن "عبوة ناسفة منزلية الصنع".

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا في تغريدة على تويتر إنّ "الحاكم العسكري لشمال كيفو أبلغنا لتوّه بوقوع انفجار في مقهى بمعسكر كاتيندو في غوما".

وأوضح أنّ "الحصيلة الأولية تفيد بسقوط 8 قتلى و 3 جرحى، والأجهزة الأمنية انتشرت لإجراء التحقيقات الأولية".

وغوما هي عاصمة شمال كيفو، إحدى مقاطعات الكونغو الديموقراطية التي تنشط فيها جماعات مسلّحة عديدة وتشهد أعمال عنف منذ أكثر من 25 سنة.

© 2022 AFP