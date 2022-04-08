جائزة أستراليا الكبرى: فيراري يبسط هيمنته على فترتي التجارب الحرة

وليام وست ا ف ب

سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو ومرسيدس البريطاني جورج راسيل خلال الفترة الثانية من التجارب الحرة لسباق جائزة استراليا الكبرى على حلبة ألبرت بارك في 8 نيسان/أبريل 2022

ملبورن (أ ف ب) – فرض فيراري هيمنته المطلقة على فترتي التجارب الحرة لسباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، ليؤكد تفوق سيارته الحمراء تحت مظلة القوانين الجديدة.

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وسجل شارل لوكلير من موناكو على حلبة ألبرت بارك المتجددة التوقيت الأسرع في الفترة الثانية مع 1:18.978 دقيقة متقدماً بفارق 0.245 ثانية على حامل اللقب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وزميله الاسباني كارلوس ساينس الأسرع في الفترة الاولى (1:19.806 د.).

وبدا واضحاً تفوق سيارتي فيراري وريد بول للجولة الثالثة توالياً بعدما كان الفوز في جولتي البحرين وجدة من نصيب لوكلير وفيرستابن.

قال ابن الامارة البالغ 24 عاماً "كان يوم الجمعة أصعب قليلاً بالنسبة لي. كانت الفترة الاولى للتجارب خادعة، وثم تحسنت في الثانية، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به".

وأضاف لوكلير "لا أعتقد أن أي سائق تمكن من خوض اللفة (المثالية) اليوم. نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز على أنفسنا. تقام غداً التجارب التأهيلية ونأمل في أن يكون يومنا جيداً. نحتاج إلى القيام بخطوة أخرى للأمام، وعلينا أن نتطور".

من ناحيته، كافح "ماد ماكس" للسيطرة على سيارته حيث قال لفريقه عبر اللاسلكي "ما زلت أعاني من نفس المشكلات... لا يمكنني أن أستدير بالسيارة" أثناء وصوله إلى المنعطف العاشر.

وعاد فيرستابن إلى مرآب فريقه بعد خمس لفات، لكنه خرج مجدداً إلى الحلبة ليضمن المركز الثاني.

وحقق المخضرم فرناندو ألونسو الذي اعلن انه يأمل في الاستمرار لعامين أو ثلاثة في الفورمولا واحد والمتوج في ألبرت بارك قبل 16 عاماً، نتيجة ملفتة بتسجيله رابع أسرع توقيت، متقدماً على سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس.

وتواصلت محن بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون خلف مقود سيارته مرسيدس التي تعاني من الارتجاجات على سرعات عالية.

واجه "السير" وزميله الجديد مواطنه جورج راسل العديد من المشكلات في أستراليا، فانزلقت سيارة الأخير عند المنعطف الثاني لينهي الفترة الثانية في المركز الحادي عشر، كما خرج هاميلتون إلى الحصى عند المنعطف 14 ليحتل المركز الثالث عشر، بعدما كان حلّ خامساً في الفترة الأولى.

ولم تتكلل عودة الألماني سيباستيان فتيل، بطل العالم أربع مرات، إلى الحلبات عقب غيابه عن سباقي البحرين والسعودية بسبب فيروس كورونا، بالنجاح أذ برغم تسجيله بعض الأوقات اضطر الألماني للخروج من سيارته أستون مارتن قبل 14 دقيقة من الفترة الأولى بعد تصاعد الدخان من القسم الخلفي.

فشل فيتل في خوض الفترة الثانية ليغرد فريقه بأن "سيارته لن تكون جاهزة للتسابق" في الفترة الثانية من التجارب الحرة في انتكاسة كبيرة للسائق الألماني المتوج في ملبورن ثلاث مرات.

وتقام الفترة الثالثة والأخيرة للتجارب الحرة السبت، قبل التجارب التأهيلية.

- العشرة الأوائل في الجولة الأولى:

1-كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:19.806 (24 عدد اللفات)

2-شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:20.377 (21)

3-سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:20.399 (20)

4-ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:20.626 (22)

5-لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:20.878 (22)

6-استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:21.004 (27)

7-لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:21.027 (26)

8-دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:21.155 (23)

9-فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:21.229 (21)

10-فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:21.247 (23)

- العشرة الأوائل في الجولة الثانية:

1-شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:18.978 (27 عدد اللفات)

2-ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:19.223 (22)

3-كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:19.376 (27)

4-فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:19.537 (22)

5-سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:19.658 (20)

6-استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:19.842 (25)

7-فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:20.055 (25)

8-لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:20.100 (24)

9-بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:20.142 (27)

10-دانيال ريكياردو (أستراليا/ماكلارين) 1:20.203 (24)

© 2022 AFP