دورة تشارلستون: جابر إلى ربع النهائي بسهولة وخروج سابالينكا

مارك براون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

التونسية أنس جابر خلال مباراتها والأميركية دانييل كولينز في دورة ميامي لكرة المضرب. ميامي، فلوريدا في 28 اذار/مارس 2022

تشارلستون، كارولاينا الجنوبية (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تابعت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالمياً مغامرتها الناجحة في دورة تشارلستون الأميركية لكرة المضرب (500 نقطة) بتأهلها إلى ربع النهائي عقب فوزها السهل الخميس على الرومانية إيرينا بيغو 6-3 و6-2.

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في الموسم الماضي، احتضنت تشارلستون دورتين على التوالي، الأولى كانت من دورات الـ500 نقطة وانتهى فيها مشوار جابر عند نصف النهائي على يد المونتينيغرية دانكا كوفينيتش، والثانية من دورات الـ250 نقطة ووصلت فيها التونسية الى النهائي بعدما ثأرت من كوفينيتش في دور الأربعة قبل أن تخسر أمام الاسترالية أسترا شارما بعدما كانت متقدمة بمجموعة.

وما زالت التونسية البالغة 28 عاماً تبحث عن لقبها الأول بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على حساب الروسية داريا كاساتكينا.

وحددت جابر التي يطلق عليها في بلدها لقب وزيرة السعادة بفضل ابتسامتها الدائمة، أهدافها قبل بداية دورة تشارلستون، قائلة "أريد الفوز بالمزيد من الألقاب".

وتابعت "أريد أن أكون بين الخمس الاوليات في التصنيف العالمي للاعبات. نعم، هذا هو الهدف بالنسبة لنا. نحاول أن نجد التفاصيل الصغيرة من أجل معرفة ما ينقصني لكي أكون واحدة من أفضل خمس لاعبات في العالم ونحن نصل إلى هدفنا".

وكانت جابر فازت على الأميركية إيما نافارو 6-3 و6-2 في الدور الثاني.

وضربت التونسية موعداً في ربع النهائي مع الأوكرانية أنهيلينا كالينينا (42 عالمياً) الفائزة على الفرنسية أليزي كورنيه 7-6 (7-5) و7-5.

وشهد الدور ثمن النهائي سقوط العديد من المصنفات الأوليات، في مقدمهن البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى والتي خسرت أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا الخامسة عشرة 6-3 و4-6 و3-6، والتشيكية كارولينا بليتشكوفا الثالثة بخسارتها أمام الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 3-6 و1-6، والأميركية جيسيكا بيغولا بخسارتها أمام مواطنتها كوكو فانديفيغي 4-6 و6-3 و4-6، والأميركية الأخرى ماديسون كيز التاسعة بخسارتها أمام السويسرية بيليندا بنتشيتش العاشرة 4-6 و4-6.

في المقابل، تأهلت الإسبانية باولا بادوسا الثانية الى ربع النهائي بفوزها على الأميركية كلير ليو بصعوبة 3-6 و7-6 (10-8) و6-1.

وأعلنت البولندية ايغا شفوينتيك المصنفة أولى عالمياً انسحابها من دورة تشارلستون هذا الاسبوع لشعورها بالتعب جراء الدورتين الاخيرتين، من دون ان تشعر بأي قلق من خسارتها المركز الأول ذلك لأنها تتقدم على منافستها المباشرة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بفارق نحو الفي نقطة.

© 2022 AFP