دوري أن بي ايه: هيت يحسم صدارة الشرقية وناغتس يتأهل مباشرة الى الـ"بلاي أوف"

كلسي غرانت غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – حسم ميامي هيت صدارة المنطقة الشرقية للمرة الرابعة في تاريخه من دون أن يلعب، وذلك بعد خسارة ملاحقيه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبوسطن سلتيكس الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي شهد أيضاً نيل دنفر ناغتس البطاقة السادسة الأخيرة المؤهلة مباشرة الى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الغربية.

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وقبل انهائه الموسم المنتظم باستضافة أتلانتا هوكس الجمعة ثم الانتقال الى ملعب أورلاند ماجيك الأحد، ضمن هيت صدارة المنطقة الشرقية بعد خسارة سيكسرز أمام تورونتو رابتورز 114-119 وسلتيكس أمام ميلووكي باكس حامل اللقب 121-127.

وسيتواجه هيت، الساعي الى لقبه الرابع في الدوري بعد أعوام 2006 و2012 و2013، في الدور الأول من الـ"بلاي أوف" مع أحد الفريقين اللذين سيتأهلان من الملحق "بلاي إن"، أي كليفلاند كافالييرز أو بروكلين نتس أو أتلانتا هوكس أو تشارلوت هورنتس.

في تورونتو، تعملق الكاميروني باسكال سياكام بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة الثالثة في مسيرته بعدما سجل 37 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة و11 متابعة، ليقود بجانب غاري ترنت جونيور (30 نقطة) رابتورز لاسقاط سيكسرز 114-119 وتحقيق فوزه السابع في آخر ثماني مباريات وتعزيز مركزه الخامس في المنطقة الشرقية.

ومع بقاء مباراتين على نهاية الموسم المنتظم، يبدو باكس الأوفر حظاً لنيل المركز الثاني في المنطقة الشرقية بعد فوزه على ضيفه سلتيكس 127-121 بفضل جهود اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وجرو هوليداي (29 نقطة لكل منهما).

وحسم باكس فوزه الخمسين في نهاية اللقاء حين سجل 9 نقاط متتالية من دون أي رد للضيوف، ليتقدم الى الوصافة بفارق نصف مباراة أمام سلتيكس ومباراة أمام سيكسرز.

وينهي حامل اللقب مشواره في الموسم المنتظم باستضافة ديترويت بيستونز الجمعة في مباراة تبدو في متناوله ضد صاحب المركز الخامس عشر قبل الأخير في المنطقة الشرقية، قبل أن يحل ضيفاً الأحد على كافالييرز.

أما بالنسبة لسلتيكس، فتبقى له مباراة واحدة فقط ستكون شاقة جداً الأحد خارج أرضه ضد ممفيس غريزليز وصيف متصدر المنطقة الغربية الذي مني الخميس بهزيمة هامشية قاسية أمام دنفر ناغتس 109-122، ما سمح للأخير الذي تألق في صفوفه كالعادة الصربي نيكولا يوكيتش (35 نقطة مع 16 متابعة و6 تمريرات حاسمة)، بنيل البطاقة السادسة الأخيرة المؤهلة مباشرة الى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الغربية.

وعلى غرار باكس، تبقى لسيكسرز الذي برز في صفوفه ضد رابتورز الكاميروني جويل إمبيد (30 نقطة مع 10 متابعات) وجيمس هاردن (13 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة)، مباراة السبت ضد إنديانا بيسرز وأخرى الإثنين ضد بيستونز.

© 2022 AFP