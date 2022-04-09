ايران تحتجز سفينة تهريب في الخليج

عطا كيناري ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لاحد الاحياء الشمالية الشرقية من طهران في 3 حزيران/يونيو 2014 غداة عاصفة رملية

طهران (أ ف ب) – أعلنت السلطة القضائية في إيران السبت أن الحرس الثوري احتجز سفينة ترفع علما أجنبيا في الخليج كانت تقوم بتهريب الوقود، واوقفت طاقمها.

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وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان مجتبى قهرماني للتلفزيون الحكومي إن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ضبطت سفينة أجنبية تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج الفارسي".

ولم يحدد قهرماني تاريخ اعتراض السفينة ولا علمها ولا جنسية الطاقم.

وأضاف قهرماني "تم ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب وتوقيف أفراد الطاقم الأجانب ال11 للتحقيق معهم".

وخلال العملية نفسها، قال قهرماني إن "الحرس الثوري الإيراني ضبط في المياه الإقليمية الإيرانية سفينة إيرانية تنقل 20 ألف لتر من السولار المهرّب بهدف تزويد السفينة الأجنبية". واوقف أفراد طاقمها الثلاثة.

وكانت القوات الإيرانية أعلنت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي توقيف زورق أجنبي يحمل 150 ألف لتر من المازوت المهرب واحتجاز أفراد طاقمه الأجانب ال11 من دون كشف أي تفاصيل.

وفي العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت صحيفة "ذي غارديان" الإفراج عن ناقلة ترفع العلم الفيتنامي كانت قد استولت عليها في تشرين الأول/اكتوبر في بحر العرب.

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