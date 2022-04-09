بطولة ألمانيا: ليفاندوفسكي يعيد الفارق بين بايرن ودورتموند الى 9 نقاط

لقطة من المباراة ضد أوغسبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم للهداف البولندي لبايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي. ميونيخ في 9 نيسان/أبريل 2022

برلين (أ ف ب) – أعاد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفارق بين بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر وفريقه السابق بوروسيا دورتموند الى 9 نقاط، وذلك بحسمه مباراة الدربي البافاري ضد أوغسبورغ 1-صفر السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

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وبعد خسارته "المستحقة" الأربعاء بحسب اعتراف مدربه يوليان ناغلسمان على أرض فياريال الإسباني صفر-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حقق بايرن عودة موفقة الى معركة الدوري وخرج بالنقاط الثلاث من مباراة ضيفه أوغسبورغ وإن كان بصعوبة بالغة من هدف سجله ليفاندوفسكي في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء.

وأعاد بايرن الفارق الذي يفصله عن دورتموند الى 9 نقاط قبل خمس مراحل على نهاية الموسم، وذلك بعدما قلصه الأخير الى 6 بفوزه الجمعة على مضيفه شتوتغارت 2-صفر.

وكان ناغلسمان أمام مهمة صعبة ضد أوغسبورغ، ليس بسبب قوة الخصم بل لأن تركيز لاعبيه منصبٌ على ما ينتظرهم الثلاثاء حين يستضيفون فياريال في الإياب.

وكان ناغلسمان صريحاً بقوله إن فريقه كان يستحق الخسارة في تقييمه لمباراة الأربعاء التي وضعت حداً لـ22 مباراة متتالية لبايرن من دون خسارة خارج الديار في المسابقة القارية الأم، وتحديداً منذ أيلول/سبتمبر 2017 عندما سقط أمام باريس سان جرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة حين كان الأخير تحت إشراف مدرب فياريال الحالي أوناي إيمري.

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