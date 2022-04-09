بطولة إسبانيا: ريال يقترب من اللقب وأتلتيكو مهدد بخسارة مركز دوري الابطال

بيار-فيليب ماركو ا ف ب

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف البرازيلي كازيميرو في مرمى خيتافي على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الدوري الاسباني لكرة القدم في 9 نيسان/ابريل 2022

مدريد (أ ف ب) – اقترب ريال مدريد خطوة أخرى من إحراز لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه السبت على ضيفه خيتافي 2-صفر ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين، مختتمًا أسبوعًا مثاليًا، فيما سقط جاره أتلتيكو حامل اللقب وباتت مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل مهددة.

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ودخل النادي الملكي الى المباراة بعد أن قطع نصف الطريق نحو تجريد تشلسي الإنكليزي من لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه الاربعاء في معقله في لندن 3-1 في ذهاب ربع النهائي بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة، على أن يتجدد اللقاء بينهما الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ورفع نادي العاصمة رصيده الى 72 نقطة على بعد 12 نقطة من إشبيلية الثاني و15 من غريمه الازلي برشلونة الثالث الذي يحل على ليفانتي الاحد ولديه مباراة مؤجلة.

ويدين ريال مدريد بفوزه الثأري الى البرازيلي كازيميرو (38) وظهيره لوكاس فاسكيس (68)، بعد أن سقط ذهابًا صفر-1 أمام خصمه وتعادل معه سلبًا إيابًا في الموسم الماضي.

وكان ريال وضع خلفه هزيمته المذلة على أرضه أمام برشلونة برباعية نظيفة قبل مرحلتين من خلال فوزين خارج الديار، على سلتا فيغو 2-1 بفضل ثنائية أيضًا لبنزيمة، ثم على تشلسي.

وعلى غير عادة، أجرى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بعض التغييرات على التشكيلة الاساسية وأراح نجمَي الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس وزج الفرنسي اليافع إدواردو كامافينغا والبرازيلي رودريغو.

وفرض ريال هيمنة مطلقة على الشوط الاول وهز بنزيمة الشباك في الدقائق الاولى إلا أن الهدف ألغي بداعي التسلل، قبل أن يسدد الظهير البرازيلي مارسيلو كرة قوية بيمناه من خارج المنطقة أبعدها الحارس دافيد سوريا الى ركنية (8).

ويقدم بنزيمة موسمًا هائلا سجل خلاله 37 هدفًا في 36 مباراة في كافة المسابقات، بينها 24 في صدارة ترتيب هدافي الدوري، و11 في دوري الابطال، بينها ثلاثية أخرى أيضًا أقصت باريس سان جرمان الفرنسي من ثمن النهائي.

وواصل أصحاب الارض ضغطهم ورفع بنزيمة عرضية عن الجهة اليمنى نحو القائم الثاني الى الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي تابعها على الطائر تصدى لها الحارس (19).

وبعد ثوانٍ فقط، كان الدور على البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور، المتألق هذا الموسم، لتهديد الضيوف عندما قام بفاصل مهاري مميز واخترق المنطقة عن الجهة اليسرى وسدد من زاوية ضيقة استقرت بين يدي سوريا (20).

وأثمر ضغط ريال أخيرًا عن هدف بنكهة برازيلية بعدما رفع فينيسيوس عرضية من الرواق الايسر تابعها كازيميرو رأسية في المرمى، مسجلا هدفه الاول في الليغا هذا الموسم (38).

ولم تكن غزارة الفرص حاضرة في الشوط الثاني كما الاول، إلا أن ريال نجح في مضاعفة تقدمه من أول تسديدة على المرمى بعدما مرر البرازيلي رودريغو الكرة من داخل المنطقة الى فاسكيس الذي سددها بيسراه زاحفة في الزاوية اليمنى (68).

وسحب أنشيلوتي بنزيمة قبل ربع ساعة من النهاية رفقة كازيميرو ليريحهما قبل المباراة المرتقبة الثلاثاء وزج بالويلزي غاريث بايل المتوقع رحيله مع نهاية الموسم، وداني سيبايوس.

أتلتيكو بخطر

وبات الجار أتلتيكو مدريد يواجه خطر عدم بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد سقوطه بهدف دون رد أمام مضيفه ريال مايوركا، ليصبح على بعد نقطة فقط من ريال بيتيس الخامس الفائز 2-1 خارج أرضه على قادش.

الكوسوفي فيدات موريكي يحتفل بهدفه مع ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني لكرة القدم في 9 نيسان/ابريل 2022 خايمي رينا ا ف ب

وتجمد رصيد فريق العاصمة عند 57 نقطة في المركز الرابع متساويًا مع برشلونة الثالث الذي خاض مباراتين أقل منه، وفشل باللحاق بإشبيلية الثاني الفائز الجمعة على غرناطة.

وبات أتلتيكو مدريد متقدمًا بفارق نقطة فقط عن بيتيس الخامس قبل سبع مباريات من نهاية الموسم، علمًا أنه يستضيف ريال مدريد في دربي العاصمة في المرحلة 35 وإشبيلية في المرحلة ما قبل الاخيرة.

وخاض أتلتيكو اللقاء وتفكيره في يوم الاربعاء عندما يستضيف مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعد خسارته ذهاباً صفر-1 في إنكلترا.

وسجل الكوسوفي فيدات موريكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

من جهته، رفع مايوركا رصيده الى 29 نقطة وخرج من منطقة الهبوط وبات على بعد نقطة من أول مركز في خطر والذي يحتله قادش.

وحقق ريال بيتيس الساعي لخطف بطاقة دوري الابطال، فوزه الثاني تواليًا بفوز متأخر على مضيفه قادش الذي تقدم عبر إيفان أليخو (58).

إلا أن النادي الاندلسي عادل بهدف كريستيان تيو (78) قبل أن يحسم النقاط الثلاث من ركلة جزاء نفذها بورخا إيغليسياس (85).

وفي مباراة أخرى، لم ينجح فياريال في البناء على فوزه الرائع 1-صفر منتصف الاسبوع على أرضه ضد العملاق الالماني بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال، واكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيك بلباو ليبقى خارج المراكز القارية.

وتقدم الضيوف بهدف راوول غارسيا بعد تمريرة من القائد إيكر مونيان من الجهة اليسرى للمنطقة بعد فاصل مهاري مميز (43)، فيما عادل ألفونسو بيدراسا لفريق المدرب أوناي إيمري بعد مرور ساعة من عمر اللقاء (60).

ورفع فياريال الذي سيواجه مهمة صعبة في المحافظة على تقدمه في بافاريا الثلاثاء، رصيده الى 46 نقطة في المركز السابع على بعد خمس نقاط من ريال سوسييداد الذي يحتل آخر المراكز القارية، وخلفه أتلتيك الثامن مع 45 نقطة.

وكان فياريال وضع حدًا لـ22 مباراة متتالية لبايرن من دون خسارة خارج الديار في المسابقة القارية الأم، وتحديدًا منذ أيلول/سبتمبر 2017 عندما سقط أمام باريس سان جرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة حين كان الأخير تحت إشراف إيمري بالذات.

© 2022 AFP