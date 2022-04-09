بطولة إيطاليا: إنتر "عاد" ليضع ميلان ونابولي تحت الضغط

ميلانو (أ ف ب) – أكد إنتر مرة أخرى بأنه "عاد" ولن يتنازل بسهولة عن اللقب الذي توج به للمرة الأولى منذ 2010، واضعاً جاره ميلان المتصدر ونابولي تحت ضغط كبير بفوزه على ضيفه هيلاس فيرونا 2-صفر السبت في المرحلة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وبعد إهداره 4 نقاط بتعادلين أمام تورينو وفيورنتينا (بنتيجة واحدة 1-1)، عاد إنتر بقوة الى قلب الصراع على اللقب بفوزه في المرحلة الماضية على غريمه يوفنتوس 1-صفر في تورينو.

ثم نجح "نيراتسوري" السبت في تحقيق فوزه التاسع عشر للموسم والثاني توالياً للمرة الأولى في 2022 بعد لقاء حسمه في شوطه الأول بتسجيله الهدفين عبر نيكولو باريلا الذي تلقف الكرة بشكل رائع بعد عرضية من الكرواتي إيفان بيريشيتش (22)، قبل أن يلعب الأخير دور الممرر أيضاً في الثاني الذي سجله البوسني إدين دجيكو إثر ركلة ركنية (30).

"إنتر عاد"

واعتبر بيريشيتش أن "إنتر عاد" وفق ما أفاد قناة "دازون" للبث التدفقي، مضيفاً "نأمل أننا عدنا (الى المنافسة) لأن النتائج التي حققناها في شباط/فبراير وآذار/مارس لم تكن إيجابية. لكننا ما زلنا هناك (في قلب الصراع) والأمور لم تنتهِ".

وشدد "لا أريد التحدث عن الماضي، بل أريد التركيز على الحاضر"، متطرقاً الى اللعب أمام مدرجات ممتلئة في "سان سيرو" لأول منذ تفشي فيروس كورونا أوائل عام 2020، قائلاً "كنا نفتقد لجمهورنا لقرابة عامين، لكن بوجودهم خلفنا، سيكون من الأسهل مواصلة الاندفاع حتى النهاية".

ورغم تحسن أداء فيرونا في الشوط الثاني ومحاولاته، لاسيما عبر الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيموني، عرف إنتر كيف يتعامل مع المباراة وكان قريباً من هدف ثالث رائع للتركي هاكان تشالهان أوغلو من تسديدة بعيدة، لكن محاولة لاعب ميلان السابق مرت قريبة جداً من القائم الأيسر (69).

ووسط اندفاع لاعبي فيرونا نحو منطقة المضيف، استغل الأخير المساحات للانطلاق بهجمات مرتدة كادت أن تثمر إحداها عن الهدف الثالث لولا تدخل الحارس لورنتسو مونتيبو والقائم الأيمن في وجه تسديدة البديل دانيلو دامبروزيو (74).

مباراة مؤجلة مصيرية

وبعد محاولات عدة لفيرونا من دون نجاعة أمام مرمى الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش، أطلق الحكم صافرة النهاية، ليرفع فريق المدرب سيموني إينزاغي رصيده الى 66 نقطة، في المركز الثاني موقتاً على المسافة ذاتها من نابولي وبفارق نقطة فقط خلف جاره ميلان المتصدر، مع مباراة مؤجلة مصيرية في جعبته يخوضها في 27 الحالي ضد بولونيا ما يعزز حظوظه في الاحتفاظ باللقب.

ومن المؤكد أن ميلان سيحل الأحد ضيفاً على تورينو تحت ضغط كبير، على غرار نابولي المطالب بالفوز على ضيفه فيورنتينا إذا ما أراد تعزيز حظوظه بلقبه الأول منذ 32 عاماً وأيام أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا.

فلاهوفيتش يمنح يوفنتوس فوزاً مصيرياً

وبعد تلقيه السبت الماضي على يد إنتر هزيمته الأولى في الدوري منذ أكثر من أربعة اشهر، أبقى الصربي دوشان فلاهوفيتش على آمال يوفنتوس الضئيلة باللقب من خلال قيادته للفوز على ضيفه كالياري 2-1، ليصبح موقتاً على بعد 5 نقاط من ميلان المتصدر.

وارتدى الفوز أهمية كبرى ليوفنتوس ليس لصراع اللقب وحسب، بل لأن روما الخامس يتخلف عنه بفارق 8 نقاط فقط قبل استضافته لساليرنيتانا الأحد، وبالتالي لا يريد "بيانكونيري" أن يمنح فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الأمل بأن ينتزع منه المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

ويواجه روما نفسه منافسة شرسة في الصراع على المشاركة القارية الموسم المقبل، إذ لا يتقدم سوى بفارق نقطتين على جاره لاتسيو وثلاث على أتالانتا اللذين يلعبان الأحد في ضيافة جنوى وساسوولو توالياً.

الصربي دوشان فلاهوفيتش يحتفل بتسجيله هدف الفوز ليوفنتوس في مرمى مضيفه كالياري في 9 نيسان/أبريل 2022 البرتو بيتسولي ا ف ب

وبغياب المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لتراكم الإنذارات، بدأ يوفنتوس اللقاء أمام مضيفه كالياري بشكل سيئ بتخلفه منذ الدقيقة 10 إثر هجمة مرتدة سريعة بعد افتكاك الكرة من الأرجنتيني باولو ديبالا على مشارف منطقة أصحاب الأرض، لتصل من الروماني رازفان مارين الى البرازيلي الأصل المجنس إيطالياً جواو بدرو الذي أطلقها رائعة من مشارف المنطقة الى الزاوية اليمنى العليا لمرمى البولندي فويتشيخ تشيتشني.

واعتقد لوكا بيليغريني أنه أطلق المباراة من نقطة الصفر بعدما سقطت الكرة أمامه فسددها من مشارف المنطقة الى الشباك، لكن الحكم ألغاه بعد تدخل "في ايه آر" بداعي لمسة يد على الفرنسي أدريان رابيو الذي تحولت منه الكرة في طريقها الى الشباك (23).

وواصل يوفنتوس محاولاته لكنه اصطدم بتألق الحارس أليسيو كراينو قبل أن ينحني الأخير في الثواني الأخيرة من الشوط الأول حين ارتقى الهولندي ماتَيس دي ليخت عالياً لكرة عرضية من الكولومبي خوان كوادرادو وحوّلها برأسه في الشباك (45).

وضغط يوفنتوس في الشوط الثاني بحثاً عن هدف التقدم لكن من دون توفيق بعدما انتهت محاولات فلاهوفيتش ورفاقه خارج الخشبات الثلاث في معظمها.

لكن الفرج جاء في الدقيقة 75 حين نجح هداف فيورنتينا السابق في وضع "السيدة العجوز" في المقدمة بعد تمريرة بينية من ديبالا حاول الدفاع إبعادها، لكن قدم الصربي كانت في الطريق فغمزها في الشباك، مسجلاً هدفه الخامس في الدوري بقميص "بيانكونيري"، لينفرد في صدارة ترتيب الهدافين بـ22 هدفاً وبفارق هدف أمام مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

© 2022 AFP