دورة تشارلستون: جابر إلى نصف النهائي للعام الثاني توالياً

تشارلستون، كارولاينا الجنوبية (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بلغت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالمياً نصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية لكرة المضرب (500) للعام الثاني توالياً، عقب فوزها الجمعة على الأوكرانية أنهلينا كالينينا 6-3 و6-2.

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جابر المصنفة رابعة في الدورة والتي ستلاقي الأميركية أماندا أنيسيموفا الخامسة عشرة الفائزة على مواطنتها كوكو فانديفيغه 6-1 و6-2، قالت بعد فوزها على المصنفة 42 عالمياً بنحو ساعة "حاولت أن ألعب بشراسة واستبق الكرات كي أخوض المباراة التي أريد من خلال التنويع بالكرات. سعيدة بادائي وآمل في الاستمرار على هذا النحو".

تابعت اللاعبة البالغة 27 عاماً "أعتقد انها أرسلت جيداً، لكن صداتي كانت جيدة أيضاً اليوم. اعتقد انها لاعبة مميزة وقد خاضت مشواراً جيداً في ميامي. تستحق تصنيفاً أفضل".

وستكون المواجهة الأولى بين جابر وأنيسيموفا التي أقصت المصنفة أولى البيلاروسية أرينا سابالينكا في الدور السابق.

قالت عن جابر "هي لاعبة رائعة.. مشاهدتها ممتعة، لديها تنويع كبير في أسلوبها، لذا ستكون مباراة حذرة غداً. لكني سأبقى مركزة وأتوقع مبادلات طويلة".

وودّعت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة ثانية بخسارتها للمرة الأولى في أربع مباريات أمام السويسرية بليندا بنتشيتش العاشرة 2-6 و7-6 (7-2) و6-4، لتلاقي الأخيرة الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الفائزة على البولندية ماغدا لينيت 6-صفر و6-2.

وفي الموسم الماضي، احتضنت تشارلستون دورتين على التوالي، الأولى كانت من دورات الـ500 وانتهى فيها مشوار جابر عند نصف النهائي على يد المونتينيغرية دانكا كوفينيتش، والثانية من دورات الـ250 ووصلت فيها التونسية الى النهائي بعدما ثأرت من كوفينيتش في دور الأربعة قبل أن تخسر أمام الاسترالية أسترا شارما بعدما كانت متقدمة بمجموعة.

وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الأول بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على حساب الروسية داريا كاساتكينا.

وحدّدت جابر التي يطلق عليها في بلدها لقب وزيرة السعادة بفضل ابتسامتها الدائمة، أهدافها قبل بداية دورة تشارلستون، قائلة "أريد الفوز بالمزيد من الألقاب".

وتابعت "أريد أن أكون بين الخمس الاوليات في التصنيف العالمي للاعبات. نعم، هذا هو الهدف بالنسبة لنا. نحاول أن نجد التفاصيل الصغيرة من أجل معرفة ما ينقصني لكي أكون واحدة من أفضل خمس لاعبات في العالم ونحن نصل إلى هدفنا".

وكانت البولندية ايغا شفوينتيك المصنفة أولى عالمياً أعلنت انسحابها من الدورة هذا الاسبوع لشعورها بالتعب جراء الدورتين الاخيرتين، من دون ان تشعر بأي قلق من خسارتها المركز الأول ذلك لأنها تتقدم على منافستها المباشرة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بفارق نحو الفي نقطة.

© 2022 AFP