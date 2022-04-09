قتيل وجرحى في عملية دهم للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين

جعفر اشتيه ا ف ب/AFP

آليات عسكرية اسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في 9 نيسان/ابريل 2022.

القدس (أ ف ب) – قتل فلسطيني وجرح آخرون السبت بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة على ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

إعلان اقرأ المزيد

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس إنه ينفذ عملية عسكرية في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، المنطقة التي جاء منها مطلق النار في هجوم تل أبيب الأخير الذي اسفر عن سقوط ثلاثة قتلى إسرائيليين.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بنيران الجيش الإسرائيلي.

وأتت عملية السبت غداة اعلان اسرائيل انها قتلت رعد فتحي حازم البالغ 28 عاما منفذ هجوم تل ابيب الخميس في أحد أحياء تل أبيب ما أدى إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح أكثر من عشرة.

وبعد الهجوم في تل أبيب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه أعطى قوى الأمن "حرية التحرك المطلقة" لمواجهة موجة جديدة "من الإرهاب" منذ 22 آذار/مارس.

وقتل 14 شخصا في هجمات شهدتها إسرائيل منذ 22 آذار/مارس الماضي نفذ بعضها أشخاص على ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية.

وخلال الفترة نفسها قتل عشرة فلسطينيين على الأقل بينهم منفذة هجمات.

© 2022 AFP