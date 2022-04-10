بطولة ألمانيا: ليفركوزن المتعادل تحت تهديد لايبزيغ

إينا فاسبندر ا ف ب

بوخوم (ألمانيا) (أ ف ب) – بات باير ليفركوزن الثالث تحت تهديد لايبزيغ اثر سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بوخوم في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

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وبامكان لايبزيغ أن يقلص الفارق إلى نقطة مع ليفركوزن في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، في حال فوزه على ضيفه هوفنهايم في وقت لاحق وذلك قبل خمس مراحل من النهاية.

ويبتعد ليفركوزن بفارق 17 نقطة عن حامل اللقب والمتصدر بايرن ميونيخ الفائز على ضيفه أوغسبورغ 1-صفر السبت، حيث يتجه العملاق البافاري لتحقيق لقبه العاشر توالياً.

شهدت المباراة اهدار المهاجم الشاب الفرنسي موسى ديابي (22 عاماً) ركلة جزاء في الدقيقة 65 تحصل عليها المهاجم التشيكي باتريك شيك، اذ سقط أثناء تسديده الكرة التي اصطدمت بقدميه كلتيهما وهزت الشباك، ليلغي الحكم الهدف بسبب مخالفة القوانين.

وأنعش بوخوم الذي سقط في فخ التعادل للمرة السادسة هذاالموسم آماله في البقاء في "بوندسليغا" رافعاً رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

© 2022 AFP