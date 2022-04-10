بطولة إيطاليا: حلم نابولي باللقب يصطدم بهزيمة قاسية أمام فيورنتينا

أندرياس سولارو ا ف ب/ا ف ب

النيجيري فيكتور أوسيمهن بعد خسارة فريقه نابولي أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في 10 نيسان/أبريل 2022

روما (أ ف ب) – اصطدم حلم نابولي في إحراز لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم للمرة الأولى منذ حقبة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، بخسارة قاسية الأحد 2-3 على ملعبه أمام فيورنتينا الساعي إلى حجز مركز مؤهل إلى مسابقة أوروبية، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من "سيري أ".

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وكان نابولي الذي ظفر بلقب الدوري للمرة الأخيرة في العام 1990، قاب قوسين من القفز إلى صدارة الترتيب لو أنه فاز أمام 50 ألف مشجّع على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

لكنه بهذه الخسارة بقي ثالثاً (نفس رصيد إنتر الثاني) بفارق نقطة خلف ميلان المتصدر (67) والذي يلعب لاحقاً أمام تورينو.

وكان فيورنتينا سبّاقاً إلى التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس.

ثم رد نابولي بهدف رائع أحرزه البلجيكي دريس ميرتنس (58)، قبل أن يعود فيورنتينا إلى فرض سيطرة هجومية أثمرت هدفين متتاليين لـ"فيولا" عن طريق الفرنسي جوناثان إيكونيه (66)، والبرازيلي أرتور كابرال (72).

وقبل نهاية المباراة، خطف النيجيري فيكتور أوسيمهن هدف تقليص الفارق لصالح نابولي (84)، غير أن الدقائق المتبقية لم تغيّر مسار الخسارة.

ولن تكون المباراة المقبلة لنابولي سهلة أمام ضيفه روما المتجدد والساعي بدوره إلى حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

إيموبيلي يستعيد شهيته

استعاد المهاجم تشيرو إيموبيلي شهيته التهديفية لأول مرّة منذ اقصاء إيطاليا في تصفيات مونديال 2022، بثلاثية قادت فريقه لاتسيو إلى فوز كبير على مضيفه جنوى 4-1.

وبعد تحميله جزءاً من مسؤولية فشل إيطاليا في بلوغ النهائيات العالمية مرة ثانية توالياً، اثر خسارتها في ملحق قاري أمام مقدونيا الشمالية المتواضعة (صفر-1)، استعاد إيموبيلي ابتسامته بتسجيله ثلاثية في مرمى الحارس المخضرم سالفاتوري سيريغو.

فبعد افتتاح التسجيل عبر المونتينيغري آدم ماروشيتش بتسديدة أرضية (31)، عزّز إيموبيلي الفارق قبل الدخول إلى غرف الملابس بتسديدية جميلة في مرمى فريقه السابق في موسم 2013 (45+1).

سجّل ابن الثانية والثلاثين الثنائية في الشوط الثاني باختراقة للمنطقة انهاها بكرة رأسية قريبة (63).

وبرغم تقليص جنوى، المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، الفارق بنيران صديقة عن طريق الإسباني باتريك (68)، إلا أن إيموبيلي أعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف بتسجيله الهاتريك من زاوية ضيقة (76).

وكان مدربه ماوريتسيو سارّي عبّر عن اسفه من ان يصبح إيموبيلي، هداف الدوري الإيطالي ثلاث مرات، "كبش فداء" بعد اخفاق التأهل إلى المونيدال، مقترحا عليه الاعتزال دولياً.

واستعاد المهاجم المخضرم صدارة ترتيب الهدافين (24 هدفاً في 27 مباراة) من الصربي دوشان فلاهوفيتش (22) مهاجم يوفنتوس الذي سجل هدف الفوز للسيدة العجوز السبت ضد كالياري (2-1).

ولاتسيو صاحب ثاني أقوى هجوم في الدوري (64) وراء إنتر (65)، أصبح خامساً موقتاً، في مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بفارق نقطة عن روما السادس الذي يستقبل ساليرنيتانا الأخير في وقت لاحق، لكنه على بعد سبع نقاط من يوفنتوس الرابع.

© 2022 AFP