بطولة فرنسا: موناكو يحافظ على آماله بمركز أوروبي وبوردو يستبدل القاع مع متز

فاليري هاش ا ف ب

لاعبو موناكو يحتفلون مع الألماني كيفن فولاند مسجل الهدف الثاني في مرمى تروا في الدوري الفرنسي لكرة القدم في ملعب لويس الثاني في موناكو في 10 نيسان/أبريل 2022

باريس (أ ف ب) – حقق موناكو انتصاره الثالث توالياً بفوزه على ضيفه تروا 2-1 الأحد ليحافظ على آماله بحجز مركز أوروبي في الموسم المقبل، وذلك ضمن منافسات المرحلة الواحدة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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ورفع نادي الإمارة رصيده في المركز السادس إلى 50 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن ستراسبورغ الرابع ونيس الخامس توالياً، حيث يستقبل الأوّل ليون ويحلّ الثاني ضيفاً على لنس في وقت لاحق.

وسجل هدفي موناكو مدافعه البرازيلي كايو هنريكي من ركلة حرة مباشرة (19)، ومهاجمه البديل الالماني كيفن فولاند (57)، فيما سجل هدف الخاسر الكندي إيكي أوغبو (39).

وتعثرت آمال ليل حامل اللقب في البقاء ضمن السباق الأوروبي بتعادله مع مضيفه أنجيه 1-1. وسقط ليل صاحب المركز السابع مع 48 نقطة في فخ التعادل للمباراة الثانية توالياً، قبل دربي لنس السبت المقبل.

وبدوره، تعادل نانت مع مضيفه بريست 1-1 في مباراة توقفت لفترة 10 دقائق في الشوط الثاني بسبب محاولة جماهير أصحاب الأرض دخول الملعب للتعبير عن غضبهم من استفزازات مشجعي نادي "الكاناري".

ويحتل نانت المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما يقبع بريست في المركز الثاني عشر مع 39 نقطة.

وحقق بوردو العريق انتصاره الأول منذ 23 كانون الثاني/يناير وترك المركز الأخير لمتز بعد فوزه عليه 3-1، الاحد في المرحلة 31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعد تخلفه بهدف الكاميروني ديدييه لامكيل زيه (21)، ردّ فريق المدرب دايفيد غيّون على ضيفه في الشوط الثاني بثلاثية تناوب على تسجيلها كل من البرتغالي ريكاردو مانغاس (52)، السنغالي مبايي نيانغ (68) والكوري الجنوبي هوانغ أوي-جو (88).

وبفوزه الأول في تسع مباريات، رفع بوردو حامل اللقب ست مرات والمهدد بالهبوط رصيده إلى 26 نقطة من 31 مباراة في المركز التاسع عشر، بفارق نقطة عن سانت اتيان الثامن عشر والذي خسر أمام لوريان 2-6 الجمعة، ونقطتين عن كليرمون السابع عشر الذي مني بدوره بهزيمة ساحقة أمام باريس سان جرمان المتصدر 1-6 السبت.

ويلعب مرسيليا الثالث مع مونبلييه.

© 2022 AFP