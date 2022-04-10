جائزة أستراليا الكبرى: فوز ثان للوكلير وانسحاب فيرستابن

كون كرونيس ا ف ب

سيطر لوكلير على جائزة أستراليا الكبرى من بدايتها حتى نهايتها

ملبورن (أ ف ب) – أحرز سائق فيراري شارل لوكلير لقب جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، عن جدارة الأحد معززاً صدارته لترتيب السائقين، فيما انسحب منافسه بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن بسبب مشكلات ميكانيكية.

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انطلق إبن إمارة موناكو من المركز الأول محتفظا بموقعه عند المنعطف الأول، ومذذاك الوقت بقي متصدرا وانهى السباق البالغ طوله 58 لفة بفارق 20 ثانية عن أقرب منافسيه المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول).

وحلّ سائقا مرسيدس التي تعاني هذا الموسم، البريطانيان جورج راسل وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون في المركزين الثالث والرابع توالياً.

قال لوكلير بعد فوزه الثاني هذا الموسم والرابع في مسيرته "هذا رائع. السيارة كانت لا تصدّق اليوم".

تابع "بصراحة، يا لها من سيارة اليوم. قمت بعمل جيد نهاية الأسبوع ولم يكن ذلك ممكناً لولا السيارة. أنا سعيد جداً".

وعن تفكيره باحراز لقب بطولة العالم، قال لوكلير "لقد خضنا ثلاثة سباقات فقط، لذا من الصعب التفكير بالبطولة، لكن لدينا سيارة قوية يعوّل عليها. من الرائع أن نعود إلى هذا الموقع".

المنظمون يساعدون فيرستابن على اخماد الحريق في سيارته ريد بول وليام وست ا ف ب

وحلّ سائقا ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي دانيال ريكياردو في المركزين الخامس والسادس.

لكن بطل العالم فيرستابن، المتوج قبل أسبوعين في جدة بعد نهاية مثيرة مع لوكلير، واجه مشكلة كبيرة في سيارته أجبرته على الانسحاب في اللفة 39، وسمع يقول على جهاز الراديو "أشم رائحة سائل غريب".

قفز والدخان يتصاعد من محرك سيارته ريد بول، وساعد المنظمين في اطفائها.

وهذا الانسحاب الثاني في ثلاثة سباقات لفيرستابن هذا الموسم، فتراجع إلى المركز السادس في ترتيب السائقين مع 25 نقطة.

قال الهولندي الممتعض "إذا كنت تريد المنافسة على اللقب، فهكذا أمور غير مقبولة". تابع "نحن بعيدون جدا وراء (فيراري)".

© 2022 AFP