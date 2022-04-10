جائزة الأميركيتين الكبرى: الإيطالي باستيانيني يفوز ويستعيد صدارة الترتيب

خوان مابروماتا ا ف ب/ارشيف

Austin (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرز درّاج دوكاتي-غريزيني الإيطالي إينيا باستيانيني لقب سباق جائزة الأميركيتين الكبرى في أوستن الأحد، الجولة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية، مستعيداً صدارة فئة موتو جي بي.

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وتبوأ باستيانيني ترتيب الدراجين عقب تحقيق باكورة انتصاراته في عامه الثاني في الفئة الأولى في السباق الافتتاحي على حلبة لوسيل القطرية، لينتزع الصدارة من الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) الذي أنهى السباق في أوستن في المركز الحادي عشر.

وتقدم الإيطالي ابن الـ 24 عاماً في الصدارة برصيد 61 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الاسباني أليكس رينس (سوزوكي) الذي حلّ ثانياً في هذه المرحلة متأخراً بفارق 2.058 ثانيتين، و11 نقطة عن إسبارغارو.

قال باستيانيني الذي انهى السباق بوقت 41:23.111 دقيقة "إنه يوم رائع، كان لدى ميلر إيقاعاً رائعاً في الجزء الأول من السباق، (...) ثم شعرت أنني مضطر إلى الضغط، تسارعت كالمجنون وفزت".

وتابع ممازحاً "الفوز هنا في الولايات المتحدة رائع، والآن يمكننا أكل بعض البرغر!".

وحلّ الاسترالي جاك ميلر (دوكاتي) ثالثاً، في حين وصل الاسباني الآخر المتوج بلقب موتو جي بي عام 2020 جوان مير (سوزوكي) والإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) في المركزين الرابع والخامس توالياً.

وأنهى بطل العالم السداسي الإسباني مارك ماركيس (هوندا) وحامل اللقب الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) السباق في المركزين السادس والسابع توالياً.

وتفوق باستيانيني بفضل سرعة دراجته في المقاطع المستقيمة الطويلة، حيث فاجأ في اللفة 16 الأسترالي ميلر الذي تخلى أيضاً عن مركزه الثاني لصالح رينس.

قال ميلر الذي تصدر السباق خلال 15 لفة بعدما تمكن عند المنعطف الأوّل فور الانطلاقة من تجاوز الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي-براماك) صاحب أسرع توقيت في التجارب الرسمية "لديّ مشاعر مختلطة اذ خضت سباقاً رائعاً، ثم تجاوزني إينيا لكنني لم أرتكب أي أخطاء".

في المقابل، أهدى رينس مركزه الثاني لـ "أوكرانيا، ولكل الأشخاص الذين يعانون"، من الحرب و"من فيروس كورونا" أيضاً.

في فئة موتو2، حقق الإيطالي توني أربولينو (كاليكس) باكورة انتصاراته متقدماً بفارق 3.4 ثوانٍ عن الياباني آي أغورا، فيما حلّ البريطاني جاكي ديكسون ثالثاً ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الاولى في مسيرته.

وفشل الدراج الأميركي كاميرون بوبييه (كاليكس) المنطلق من المركز الأوّل في انهاء السباق.

وتقام المرحلة الخامسة في البرتغال في 24 نيسان/أبريل الحالي.

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة الأميركيتين الكبرى ضمن موتو جي بي:

1- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 41:23.111 د.

2- الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) بفارق 2.058 ث.

3- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 2.312 ث.

4- الإسباني جوان مير (سوزوكي) بفارق 3.975 ث.

5- الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) بفارق 6.045 ث.

- ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة العالم في موتو جي بي:

1- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 61 نقطة

2- الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) 56

3- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 50

4- الإسباني جوان مير (سوزوكي) 46

5- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 44

اولي/د ح/ع ش

© 2022 AFP