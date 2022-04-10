دورة تشارلستون: جابر إلى النهائي لملاقاة بنتشيتش

ماثيو ستوكمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

تشارلستون، كارولاينا الجنوبية (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بلغت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالمياً نهائي دورة تشارلستون الأميركية لكرة المضرب، عقب فوزها الصعب السبت على الأميركية أماندا أنيسيموفا 2-6 و6-1 و6-4.

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جابر المصنفة رابعة في الدورة ستلاقي في النهائي السويسرية بليندا بنتشيتش العاشرة والفائزة على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-4 و6-3.

وكانت المواجهة الأولى بين جابر (27 عاماً) وأنيسيموفا المصنفة 47 عالمياً التي أقصت المصنفة أولى البيلاروسية أرينا سابالينكا في الدورة الحالية.

قالت جابر التي حسمت المباراة في ساعة و46 دقيقة "لسبب ما، أحب اللعب على هذه الأرضية الترابية. من الممتع دوماً اللعب هنا. الناس تملك طاقة كبيرة".

وفي الموسم الماضي، احتضنت تشارلستون دورتين على التوالي، الأولى كانت من دورات الـ500 وانتهى فيها مشوار جابر عند نصف النهائي على يد المونتينيغرية دانكا كوفينيتش، والثانية من دورات الـ250 بعدها بأسبوع ووصلت فيها التونسية الى النهائي بعدما ثأرت من كوفينيتش في دور الأربعة قبل أن تخسر أمام الاسترالية أسترا شارما بعدما كانت متقدمة بمجموعة.

تابعت التونسية التي فازت في مباراتها الـ12 مقابل خسارتين في عامين في تشارلستون "مجدداً، خسرت في نصف النهائي ثم النهائي العام الماضي، لكن اردت دوما احراز اللقب هنا".

وسيطرت أنيسيموفا على المجموعة الأولى، ثم ردّت جابر في الثانية. وفي الثالثة الحاسمة، كسرت أنيسيموفا ارسال جابر مبكراً، لكن الأخيرة نوّعت بين الكرات الميتة والقوية الأمامية، لتعادل 4-4، ثم أحرزت آخر شوطين لتبلغ النهائي الخامس في مسيرتها.

وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الأول، بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنكليزية على العشب العام الماضي على حساب الروسية داريا كاساتكينا.

وحدّدت جابر التي يطلق عليها في بلدها لقب وزيرة السعادة بفضل ابتسامتها الدائمة، أهدافها قبل بداية دورة تشارلستون، قائلة "أريد الفوز بالمزيد من الألقاب".

وتابعت "أريد أن أكون بين الخمس الاوليات في التصنيف العالمي للاعبات. نعم، هذا هو الهدف بالنسبة لنا. نحاول أن نجد التفاصيل الصغيرة من أجل معرفة ما ينقصني لكي أكون واحدة من أفضل خمس لاعبات في العالم ونحن نصل إلى هدفنا".

بنتشيتش للقب سادس

بدورها، تابعت بنتشيتش مشوارها الجيد وذلك بعد أن اقصت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة ثانية.

ستدخل بنتشيتش نادي الـ15 الأوليات الأسبوع المقبل ماثيو ستوكمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

وفي المواجهات المباشرة، فازت بنتشيتش في اللقاء الوحيد بالانسحاب في دور الـ16 من دورة مدريد العام الماضي.

قالت بنتشيتش المتأهلة إلى أول نهائي لها على أرض ترابية "أنا سعيدة لحلول هذه اللحظة. أعتقد انها كانت مباراة رائعة في ظروف صعبة".

بنتشيتش المتوجة بذهبية الألعاب الأولمبية الصيف الماضي، بلغت النهائي الرابع عشر في دورات المحترفات وتبحث عن لقبها السادس.

ومن المرتقب ان ترتقي بنتشيتش، المصنفة 21 عالمياً راهناً، إلى نادي الـ15 الأوليات الأسبوع المقبل، وصولاً إلى الثالث عشر بحال تتويجها في تشارلستون.

وكانت البولندية ايغا شفوينتيك المصنفة أولى عالمياً أعلنت انسحابها من الدورة هذا الاسبوع لشعورها بالتعب جراء الدورتين الاخيرتين، من دون ان تشعر بأي قلق من خسارتها المركز الأول ذلك لأنها تتقدم على منافستها المباشرة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بفارق نحو الفي نقطة.

© 2022 AFP