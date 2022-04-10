كوريا الشمالية تحمل بعنف على بايدن وتصفه ب"الرجل الضعيف"

سول لوب ا ف ب/AFP

الرئيس الأميركي جو بايدن في الكابيتول في واشنطن في 13 كانون الاول/ديسمبر 2021.

سيول (أ ف ب) – وصفت كوريا الشمالية الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة"، في هجوم حاد بسبب اتهامه نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

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وكان بايدن اتهم روسيا مرارا بارتكاب جرائم حرب وأثار جدلا في أواخر آذار/مارس بإعلانه أن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة". وقد دعا مؤخرا إلى محاكمة "مجرم الحرب" بوتين بسبب فظائع مفترضة ارتكبها ضد المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وقال تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية السبت إن "الحكاية الأخيرة هي عن الرئيس التنفيذي الأميركي الذي تحدث بالسوء عن الرئيس الروسي استنادا الى معلومات لا أساس لها".

وأضاف "مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز الذين يتقنون العدوانية وحبك المؤامرات".

وأشار التعليق إلى أن بايدن "رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة"، من دون ذكر اسمه.

وتابع النص "يمكننا أن نستنتج أن هناك مشكلة في قدراته الفكرية وأن تصريحاته المتهورة هي مجرد دليل على حماقة رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة".

وتابع "يبدو مستقبل الولايات المتحدة قاتما بوجود مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة".

والى جانب بكين تعد روسيا من الأصدقاء القلائل لكوريا الشمالية، وسبق أن قدمت لنظام بيونغ يانغ الكثير من الدعم.

وانحازت بيونغ يانغ إلى جانب موسكو في حربها ضد أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بأنها "السبب الأساسي" لهذه الأزمة.

ولوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تاريخ طويل من التهجم الشخصي على القادة الأجانب، وحتى قبل أن يترشح بايدن للرئاسة وصفته بأنه "كلب مسعور (...) يجب أن يضرب بعصا حتى الموت".

كما وصفت الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه "أميركي خرف ومختل عقليا" وسلفه باراك أوباما ب"القرد" وجورج دبليو بوش ب"الرجل الأحمق".

وطالت الانتقادات المهينة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك غن-هي التي وصفها إعلام بيونغ يانغ بأنها "ساحرة" و"بائعة هوى ماكرة".

© 2022 AFP