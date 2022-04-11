اعتزال نجمة التزحلق الأميركية ليو عن 16 عاماً

مانان فاتسيايانا ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – بعمر السادسة عشرة، أعلنت نجمة التزحلق الفني على الجليد الأميركية أليسا ليو اعتزالها بعد مشاركتها في أولمبياد بكين الشتوي الأخير واحرازها برونزية بطولة العالم هذا العام.

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واعتبرت ليو، بطلة الولايات المتحدة مرتين، انها حققت كل أهدافها في مسيرتها "أنا هنا لأعلن اعتزالي التزحلق".

وتابعت في صفحتها على موقع انستغرام "بدأت التزحلق بعمر الخامسة، وهذا يعني 11 سنة على الجليد، وكانت 11 سنة جنونية".

وأضافت "كثير من الأمور الجيدة والسيئة، لكن هذا هو الأمر. نسجت علاقات صداقة كثيرة وحصدت ذكريات ساحتفظ بها مدى الحياة. بصراحة لم أكن أتوقع هذه الانجازات".

ودخلت ليو التاريخ الأميركي عندما أحرزت اللقب الوطني بعمر الثالثة عشرة عام 2019، بقفزة ثلاثية نادرة للسيدات ودافعت عن لقبها بنجاح العام التالي.

كانت في عمر صغير للتنافس على الصعيد الدولي أو مع الكبار، لكنها بلغت المنتخب الأولمبي برغم اصابتها بفيروس كورونا في كانون الثاني/يناير الماضي، فحلّت سابعة في العاصمة الصينية.

بعدها، أحرزت المركز الثالث وراء اليابانية كاوري ساكاموتو والبلجيكية لوينا هندريكس في بطولة العالم في فرنسا، في ظل غياب المتزحلقات الروسيات.

كانت أول ميدالية لمتزحلقة أميركية في بطولة العالم منذ آشلي فاغنر عام 2016.

تابعت ابنة ولاية كاليفورنيا "أنا راضية حيال مسيرتي في التزحلق. أما وقد حققت أهدافي في التزحلق، سأتابع حياتي".

© 2022 AFP