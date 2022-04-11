الفرنسي مارتينز مدربا جديدا لليبيا

المدرب الفرنسي كورونتان مارتينز خلال مباراة موريتانيا ضد أنغولا في كأس الأمم الإفريقية في السويس في مصر في 29 حزيران/يونيو 2019.

باريس (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم الإثنين تعيين الفرنسي كورنتان مارتينز مدربا جديدا لمنتخب بلاده، بعد سبع سنوات على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الموريتاني.

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وتعاقد الاتحاد الليبي مع مارتينز لمدة عام واحد سيقوده خلالها في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في ساحل العاج والتي تسحب قرعتها في 19 نيسان/أبريل الحالي، وتصفيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين في الجزائر والتي تسحب قرعتها في 28 الحالي.

وكتب الاتحاد في صفحته على موقع فيسبوك "كان مارتينز قد تابع مباراتي منتخبنا الوطني أمام النيجر وموريتانيا خلال مشاركة الأخيرة بدورة نواكشوط الودية الدولية وعقد لقاء ثنائيا مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني في العاصمة الموريتانية تم خلاله مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة ببنود العقد".

واضاف الاتحاد ان مارتينز، نجم وسط نادي أوكسير مطلع التسعينيات "سيصل الى العاصمة طرابلس في الرابع من عشر من شهر أبريل الجاري... سيباشر المدير الفرنسي الجيد مهامه فور توقيع العقد".

وقاد مارتينز البالغ من العمر 52 عاما والذي خاض 14 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وسجل هدفا واحدا، منتخب "المرابطين" من 2014 إلى 2021، وقاده إلى نهائيات كأس إفريقيا مرتين عامي 2019 و2021 دون أن يشرف عليه في النسخة الأخيرة بسبب إقالته.

وسيشرف مارتينز على "فرسان المتوسط" بمساعدة الموريتاني صال مصطفى.

ايبا/م م/جأش

© 2022 AFP