المستشار النمسوي يبدي "تشاؤمه" إزاء تبنّي بوتين "منطق الحرب"

ناتاليا كوليسنيكوفا ا ف ب

المستشار النمسوي كارل نهامر خلال مؤتمر صحافي في مقر سفارة بلاده في موسكو اثر محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 11 نيسان/ابريل 2022

موسكو (أ ف ب) – قال المستشار النمسوي كارل نهامر، أول زعيم أوروبي يستقبله فلاديمير بوتين منذ بدء التدخّل في أوكرانيا، الإثنين إنه "متشائم" بشأن "منطق الحرب" الذي يتبنّاه الرئيس الروسي.

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وصرّح نهامر للصحافيين بعد الاجتماع "إذا سألتموني الآن ما إذا كنت متفائلا أم متشائماً، فأنا أميل إلى التشاؤم".

وأضاف "لا ينبغي أن تكون لدينا أوهام. لقد دخل الرئيس بوتين بشكل كبير في منطق حرب وهو يتصرّف وفقاً لذلك" على أمل تحقيق "نجاح عسكري سريع".

وبحسب المستشار النمسوي "لا يوجد اهتمام كبير من الجانب الروسي بلقاء مباشر" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

لكنّ بوتين "كرّر ثقته" في المحادثات الروسية-الأوكرانية التي تستضيفها تركيا والتي عُقدت جلستها الأخيرة في 29 آذار/مارس في اسطنبول.

ودافع نيهامر عن لقائه بوتين "وجهاً لوجه" في روسيا، مشدّداً على "أهمية وجود تواصل شخصي لمواجهة الرئيس بحقائق الحرب ونقل وجهة نظر الأوروبيين بشكل مباشر".

ووصف في بيان سابق النقاش الذي استمرّ لأكثر من ساعة مع بوتين بأنّه "صريح ومنفتح وصعب".

وقال المستشار النمسوي "لقد تحدثت عن جرائم الحرب الجسيمة في بوتشا ومناطق أخرى، وقلت إنه يجب تقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة".

"ممرات إنسانية"

وصارت مدينة بوتشا في ضواحي كييف رمزا للفظائع، وقد زارها نيهامر نهاية الأسبوع على غرار مسؤولين غربيين آخرين. وقد نفت موسكو بشدة ارتكاب أي انتهاكات بحق مدنيين في أوكرانيا.

وأكد المستشار "لقد أوضحت للرئيس الروسي الضرورة الملحّة لإنشاء ممرات إنسانية لنقل المياه والغذاء وإجلاء النساء والأطفال والجرحى من المدن المحاصرة".

وعُقد الاجتماع في مقرّ إقامة الرئيس الروسي في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو.

ولم تنشر أي صورة من الاجتماع الذي لم يتصافح خلاله الزعيمان بحسب الصحافة النمسوية. ووفق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فقد جرى اللقاء خلف أبواب مغلقة بطلب من الجانب النمسوي.

وأكد نيهامر أنّه "أبلغ" خصوصاً نظيره الألماني أولاف شولتس "بمضمون النقاش".

وزار المستشار النمسوي المحافظ موسكو بمبادرة منه بعد زيارته أوكرانيا. وقال وزير خارجيته ألكسندر شالنبرغ في وقت سابق الإثنين إنّه لا يقوم بهذه الزيارة "بتفويض أوروبي".

وقد تقرّرت زيارته بعد محادثات أجراها في كييف السبت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونقاشات درات بينه وبين كل من شولتس والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

© 2022 AFP