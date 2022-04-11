توقيف صحافي مخضرم في هونغ كونغ بتهمة "التحريض على الفتنة"

دانيال سوين ا ف ب

عناصر شرطة الأمن القومي في هونغ كونغ في 29 كانون الأول/ديسمبر 2021 أثناء تفتيش مقرّ "ستاند نيوز"

هونغ كونغ (أ ف ب) – أوقفت شرطة الأمن القومي في هونغ كونغ الاثنين صحافيًا مخضرمًا من هونغ كونغ بتهمة "التآمر بهدف نشر مواد تحرض على الفتنة"، على ما أفاد مصدر في الشرطة ووسائل إعلام محلية.

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ويُعدّ هذا التوقيف أحدث انتهاك لحرية الصحافة المحلية في هونغ كونغ التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ استعادت بكين هذه المنطقة.

وأوقف فجر الاثنين آلان أو (54 عامًا)، وهو صحافي وأستاذ في الصحافة، من قبل عناصر شرطة الأمن القومي في هونغ كونغ، على ما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية.

وأكّد مصدر رفيع المستوى في الشرطة لوكالة فرانس برس أن توقيف آلان أو حصل بتهمة "التآمر بهدف نشر مواد تحرض على الفتنة".

وكان آلان أو كاتب افتتاحية في الموقع الإعلامي المؤيد للديموقراطية "ستاند نيوز" الذي اضطرّ إلى الإغلاق في أواخر كانون الأول/ديسمبر بعد تعرّضه لسلسلة مداهمات وتوقيف سبعة أشخاص بتهمة "نشر مواد لإثارة الفتنة".

ووُجّهت تهم المساس بالأمن القومي إلى قطب الإعلام مؤسس موقع "آبل ديلي" جيمي لاي وستة من العاملين السابقين في صحيفته المؤيدة للديموقراطية والتي اضطرت أيضًا إلى الإغلاق العام الماضي.

وبعيد إغلاق "ستاند نيوز"، بدأ آلان أو يكتب عبارة "صباح الخير" كلّ صباح على فيسبوك ليؤكّد أنه بأمان.

وكان نشر في العام 2017 كتابًا حول الرقابة في هونغ كونغ. ولأكثر من عشرة أعوام، كان مسؤولًا عن برنامج إخباري في قناة هونغ كونغ العامة. وطُرد العام الماضي من القناة بعدما عدلت السلطات برامجها لجعل هذه المؤسسة المستقلّة في خطها التحريري، تتبع نهج السلطة.

ويعاقب على جريمة "التحريض على الفتنة" بالسجن لمدة عامين بموجب قانون يعود إلى العام 1938.

وأُهمل هذا القانون بعدما سنته سلطات الاستعمار البريطانية لقمع أنصار الصين الشيوعية. وفي العام 1997، عندما استعادت الصين السيادة على هونغ كونغ من المملكة المتحدة، كان تطبيق هذا القانون متوقفا منذ عقود.

لكن سلطات المدينة قررت العمل به في الفترة الأخيرة كجزء من حملة قمع ضد الحركة المؤيدة للديموقراطية فيما فرضت بكين قانون الأمن القومي الجديد الصارم في العام 2020.

© 2022 AFP