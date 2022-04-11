دورة مونتي كارلو: فافريكنا يخسر بعد عودته الى المنافسات

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السويسري ستانيسلاس فافرينكا خلال مباراته في الدور الاول من دورة مونتي كارلو للماسترز في كرة المضرب في 11 نيسان/ابريل 2022

Monte Carlo (موناكو) (أ ف ب) – خسر السويسري ستانيسلاس فافرينكا، المصنف ثالثًا عالميًا سابقًا، مباراته الاولى بعد عودته الى المنافسات إثر غياب 13 شهرًا بسبب الإصابة، بخروجه من الدور الاول لدورة مونتي كارلو للماسترز للألف نقطة أمام الكازخستاني ألكسندر بوبليك في مباراة قوية 3-6، 7-5، 6-2.

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وغاب فافرينكا، المتوج في مونتي كارلو عام 2014، عن المنافسات بسبب إصابة في قدمه اليسرى أجبرته على الخضوع لعمليتين جراحيتين في العام الفائت.

أدى غيابه الى تراجعه الى المركز 236 في تصنيف رابطة المحترفين بعد أن خاض آخر مبارياته في دورة الدوحة في آذار/مارس 2021.

عاد ابن الـ37 عامًا، المتوج بثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته، للمرة الاولى في دورة غير منضوية تحت رابطة المحترفين الشهر الفائت في ماربِيّا الاسبانية، إلا أنه خسر في الدور الاول.

ويلتقي بوبليك، المصنف 36 عالميًا، في الدور الثاني مع الاسباني بابلو كارينو بوستا (19) أو الارجنتيني سيبايستان باييس المتأهل من التصفيات.

وفي أبرز النتائج الاخرى، فاز الأرجنتيني دييغو شفارتسمان (16) على الروسي كارن خاتشانوف (24) الذي يلعب تحت علم محايد لغزو بلاده أوكرانيا 6-7 (5/7)، 6-3، 6-3 على أن يلتقي المجري مارتون فوشوفيتش.

وسيلعب الاميركي سيباستيان كوردا (42) الفائز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 7-5، 6-4 في الدور التالي مع الاسباني الشاب الواعد كارلوس ألكاراس المعفى من الدور الأوّل والمتوج أخيرًا بدورة ميامي للماسترز.

كما بلغ الايطالي فابيو فونيني، بطل العام 2019، الدور الثاني على حساب الفرنسي أرتور رينديركنيخ 7-5، 4-6، 6-3 ليلاقي حامل اللقب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس المعفى بدوره من الدور الاول.

وتقام تسخة هذا العام أمام سعة استيعابية من الجماهير للمرة الاولى منذ 2019، بعد أن ألغيت في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وأقيمت العام الماضي خلف أبواب موصدة.

© 2022 AFP