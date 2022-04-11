دورة هيوستن: أوبيلكا يحسم مواجهة "العمالقة" ويتوج باللقب

الأميركي رايلي أوبيلكا خلال مباراته مع الإسباني رافايل نادال في دورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز. إنديان ويلز، كاليفورنيا، في 16 اذار/مارس 2022

هيوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حسم الأميركي رايلي أوبيلكا مواجهة "العمالقة" وتفوق على مثاله الأعلى مواطنه جون إيسنر 6-3 و7-6 (9-7)، ليحرز الأحد لقب دورة هيوستن لكرة المضرب، رافعاً رصيده الى أربعة ألقاب في دورات رابطة المحترفين "أيه تي بي".

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وارتدت المباراة النهائية طابعاً فريداً من نوعه بعدما جمعت بين لاعبين يعتبران من الأطول قامة في تاريخ اللعبة، فأوبيلكا (24 عاماً) يبلغ طوله 2.11 م، فيما يبلغ طول ابن الـ36 عاماً إيسنر 2.08 م.

وكانت المباراة مميزة بالنسبة لأوبيلكا، إذ كان يواجه لاعباً يعتبره مثاله الأعلى بحسب ما أفاد بعد النهائي، قائلاً "كان مثالي الأعلى خلال طفولتي وكنت معجباً به حتى قبل أن ألتقيه".

لكن منذ أن التقاه "أصبحنا من أعز الأصدقاء وأمضينا الكثير من الوقت معاً خلال الدورات، وبت أحبه أكثر من السابق".

ولم تكن مباراة الأحد الأولى بين اللاعبين، بل سبق أن تواجها في خمس مناسبات سابقة وقد أكد أوبيلكا تفوقه على مثاله الأعلى بخروجه منتصراً للمرة الخامسة، ما دفع إيسنر الى القول بعد فشله في رفع رصيده من الألقاب الى 17 وأن يتوج بطلاً لهيوستن للمرة الثانية بعد عام 2013 "لقد تواجهنا في مباريات عدة وأنت تواصل الفوز عليَّ"، مضيفاً بشكل مازح "أكرهك بسبب ذلك".

© 2022 AFP