دوري أبطال آسيا: الهلال يحسم موقعته مع الريان ويحقق فوزه الثاني

ا ف ب

لاعبو الهلال السعودي يحتفلون بهدف محمد كانو (وسط) في مرمى الريان القطري في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم على ملعب الامير فيصل بن فهد في الرياض في 11 نيسان/ابريل 2022

الرياض (أ ف ب) – حسم الهلال السعودي حامل اللقب موقعته مع الريان القطري بفوزه عليه 3-صفر الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الاولى لدوري أبطال آسيا في كرة القدم، محققًا فوزه الثاني تواليًا.

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على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، تناوب على تسجيل أهداف المباراة كل من عبد الله الحمدان (27)، محمد كنو (48) والبديل ناصر الدوسري (87).

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط أمام الريان الثاني (3)، بعد فوز الفريق السعودي افتتاحًا على الشارقة الإماراتي والقطري على الاستقلال الطاجكستاني على أن يلتقي الطرفان الآخران لاحقًا.

بدأ الهلال المتوج بالبطولة أربع مرات (رقم قياسي)، آخرها عامي 2019 و2021، المباراة بشكل مميز وهدد في الدقيقة الثانية برأسية البرازيلي ميشال ديلغادو التي علت العارضة عقب عرضية متقنة من محمد البريك.

وسريعًا انحصر اللعب في منتصف الملعب من دون خطورة حقيقية من الفريقين رغم الأفضلية الواضحة للهلال الذي عاد للتهديد عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لعبد الله الحمدان انتهت خطورتها عند اصطدامها بمدافع الريان (22)، قبل أن يتصدى الحارس لرأسية موسى ماريجا بعد دقيقتين.

وترجم عبد الله الحمدان تفوق فريق المدرب الارجنتيني رامون دياس بتسجيله الهدف الأول إثر هجمة بدأها بنفسه عبر تمريرة لمحمد البريك الذي أعادها له على طبق من ذهب ليضعها ببراعة داخل الشباك.

وكاد ديلغادو يضاعف النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول، عقب مواجهته التامة لشباك الريان لكن تسديدته علت العارضة.

وبنفس الطريقة بدأ الهلال الشوط الثاني بحثًا عن هدف آخر وكان له ما أراد بعد تمريرة عبد الله الحمدان لمحمد كنو الذي وضع الكرة في الشباك بتسديدة رائعة (48).

واصل الهلال سيطرته وسط ضياع الريان الذي هدد للمرة الاولى في الدقيقة 62 عبر هجمة مرتدة خطرة توقفت عند صلابة دفاع الهلال، قبل أن يكرر السيناريو ذاته بعد عشر دقائق من خلال كرة مرت بجوار القائم عقب تسديدة أسامة الطيري.

ومن مهارة فردية عالية قدمها ديلغادو، كاد الهلال يضيف الهدف الثالث، لكن الحارس أنقذ الموقف بتصديه للمحاولة (76).

وأحرز البديل ناصر الدوسري الثالث عندما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الريان وتهادت داخل الشباك (87)، قبل محاولات قطرية لتقليص الفارق لا سيما عبر تسديدة هشام علي التي ارتدت من القائم في الوقت بدل الضائع.

فوز هندي تاريخي

في المجموعة الثانية، سقط القوة الجوية العراقي أمام مومباي سيتي 1-2 ليحقق الاخير إنجازًا تاريخيًا ويصبح أول فريق هندي يحقق انتصارًا في دوري أبطال آسيا.

وتقدم القوة الجوية عبر البديل حمادي أحمد (59)، قبل أن يقلب مومباي الطاولة بهدفي البرازيلي دييغو ماوريسيو (70 من ركلة جزاء) وراهول بيهكي (75) على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وحصد مومباي سيتي النقاط الثلاث متساويًا مع كل من القوة الجوية الفائز افتتاحًا على الجزيرة الاماراتي، والشباب السعودي على أن يلتقي الاخيران لاحقًا.

وفي المجموعة الخامسة، سقط الوحدات الاردني امام ناساف الأوزبكي صفر-2 بثنائية الصربي ماركو ستانوييفيتش في الدقيقتين 71 و85 على ملعب الامير محمد بن فهد في الدمام.

وتصدر ناساف برصيد 4 نقاط بعد تعادله افتتاحًا مع السد 1-1، فيما تجمد رصيد الوحدات عند نقطة بعد نتيجة مماثلة في المباراة الاولى ضد الفيصلي، على أن يلتقي الفريقان القطري والسعودي لاحقًا.

© 2022 AFP