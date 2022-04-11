دوري أن بي ايه: سلتيكس يخطف وصافة الشرقية في اليوم الأخير من الموسم المنتظم

نجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم خلال المباراة ضد ممفيس غريزليز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ممفيس، تينيسي، في 10 نيسان/أبريل 2022

نيويورك (أ ف ب) – خطف بوسطن سلتيكس وصافة المنطقة الشرقية في اليوم الأخير من الموسم المنتظم بفوزه على مضيفه القوي ممفيس غريزليز 139-110، مستفيداً من سقوط ميلووكي باكس حامل اللقب أمام مضيفه كليفلاند كافالييرز 115-133 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

إعلان اقرأ المزيد

ودخل الدوري اليوم الأخير من الموسم المنتظم وجميع البطاقات الـ12 المؤهلة مباشرة الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" محسومة أصلاً في المنطقتين الشرقية والغربية، كما الحال بالنسبة للبطاقات الثماني المؤهلة الى ملحق المنطقتين "بلاي إن" الذي سيحدد هوية الفرق الأربعة التي ستنضم الى الـ"بلاي أوف".

لكن تحسين المراكز كان على المحك في المنطقة الشرقية إن كان من ناحية الفرق المتأهلة الى "بلاي أوف" أو "بلاي إن"، وقد نجح سلتيكس في خطف الوصافة من باكس وما يترافق معها من أفضلية الملعب في الأدوار الإقصائية، فيما حسم بروكلين نتس المركز السابع ومعه أفضلية الملعب في الـ"بلاي إن" بفوزه على ضيفه إنديانا بايسرز 134-126 بفضل كايري إيرفينغ (35 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة) وكيفن دورانت (20 نقطة مع 10 متابعات و16 تمريرة حاسمة).

وبالنسبة لنتس، لا يتعلق الأمر فقط بنيله أفضلية الملعب في الـ"بلاي إن" الذي يخوضه الثلاثاء ضد كليفلاند كافالييرز ثامن المنطقة، بل أنه سيضمن تأهله الى الـ"بلاي أوف" كصاحب المركز السابع في حال فوزه ولن يضطر الى خوض مباراة ثانية ضد الفائز من مواجهة أتلانتا هوكس وتشارلوت هورنتس.

وفي حال نجح نتس في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتخطي كافالييرز الثلاثاء، سيتواجه في الدور الأول من الـ"بلاي أوف" مع سلتيكس بعدما حسم الأخير معركة وصافة المنطقة الشرقية خلف ميامي هيت بعد فوزه الكاسح على غريزليز، وصيف المنطقة الغربية، بنتيجة 139-110.

وكان الفوز الـ51 كافياً لسلتيكس من أجل التفوق على باكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي أنهى الموسم المنتظم رابعاً رغم الفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 118-106 بفضل شايك ميلتون (25 نقطة) وتايريس ماكسي (25) وبغياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد، وذلك بفضل فارق المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة.

واستفاد سلتيكس على أكمل وجه من قرار غريزليز إراحة نجومه بعدما كان ضامناً وصافة المنطقة الغربية خلف فينيكس صنز، ليحقق هذا الفوز الكبير بقيادة جايسون تايتوم الذي سجل 31 نقطة بعدما نجح في 11 من محاولاته الـ14 خلال 26 دقيقة فقط في أرضية الملعب، فيما ساهم جايلن براون بـ18 نقطة وآل هوفورد بـ13.

وإنهاء الموسم المنتظم في المركز الثاني يعتبر انجازاً كبيراً لسلتيكس، لاسيما أنه كان قابعاً في المركز التاسع خلال شباط/فبراير.

© 2022 AFP