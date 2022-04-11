دوري أن بي ايه: ليكرز يتوجه لإقالة مدربه فوغل (تقارير)

مدرب لوس انجليس ليكرز فرانك فوغل خلال مباراة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ضد فينيكس صنز. فينيكس، أريزونا، في 5 نيسان/أبريل 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – بعد أقل من عامين على قيادته لوس أنجليس ليكرز لإحراز لقبه السابع عشر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، يبدو المدرب فرانك فوغل في طريقه لخسارة منصبه وفق ما أفادت تقارير محلية، مشيرة الى أن الإقالة ستتم الإثنين.

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وسيدفع فوغل الذي تولى المهمة في 2019 بعدما سبق له الاشراف على إنديانا بايسرز (2011-2016) وأورلاندو ماجيك (2016-2018)، ثمن فشل ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس وراسل وستبروك ورفاقهم في التأهل حتى الى الملحق "بلاي إن" في المنطقة الغربية، بإنهائهم الموسم المنتظم في المركز الحادي عشر بعد سلسلة من ثماني هزائم متتالية وفوزين هامشيين في آخر مباراتين.

ويأتي اخفاق التأهل الى الـ"بلاي أوف" الذي بلغه مباشرة أصحاب المراكز الستة الأولى في كل من المنطقتين على أن يلحق بهم فريقان في كل منطقة عبر الملحق "بلاي إن"، بعد التنازل عن اللقب الموسم الماضي بالخروج من أول الأدوار الإقصائية على يد فينيكس صنز (2-4).

ولدى سؤاله عن مسألة إقالته بعد الفوز الهامشي الأحد على دنفر ناغتس 146-141 بعد التمديد في اليوم الأخير من الموسم المنتظم، أجاب فوغل البالغ من العمر 46 عاماً "لم يتم إخباري بأي شيء على الإطلاق وسأستمتع بفوزنا الليلة... سنرى غداً (الإثنين) ما سيحدث".

وأنهى ليكرز الموسم المنتظم بـ33 فوزاً مقابل 49 هزيمة، بينها 18 في آخر 24 مباراة، رغم وجود الثلاثي ليبرون جيمس، أنتوني ديفيس والوافد الجديد هذا الموسم راسل وستبروك.

وتأثر ليكرز بالاصابات الكثيرة التي لاحقت "الثلاثي الكبير" وحرمته من تواجد الثلاثة معاً في أرض الملعب لأكثر من 21 مباراة.

كما تأثر ليكرز هذا الموسم بأدائه الدفاعي الذي كان بين الأسوأ في الدوري، بعدما بلغ عدد النقاط المسجلة في سلته 115.1 في المباراة الواحدة.

وكشفت شبكة "إي أس بي أن" أن إدارة ليكرز لم تحدد حتى الآن هوية المدرب الذي سيخلف فوغل.

© 2022 AFP