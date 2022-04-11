مصرع 24 شخصًا جراء فيضانات وانزلاقات تربة في الفيليبين (السلطات)

رجل يمشي على طريق غمرته المياه قرب منزله في بلدة أبويوغ في منطقة ليتي في جنوب الفيليبين في 11 نيسان/أبريل 2022

مانيلا (أ ف ب) – قضى 24 شخصًا على الأقل جراء فيضانات وانزلاقات تربة في وسط الفيليبين وجنوبها، بعد أمطار غزيرة ناجمة عن عاصفة استوائية، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين.

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وأفادت الوكالة الوطنية للكوارث الطبيعية أن أكثر من 13 ألف شخص فرّوا نحو ملاجئ طوارئ في وقت كانت العاصفة تتسبب بفيضانات غمرت المنازل والحقول وقطعت الطرق وخطوط الكهرباء.

وصرّح المسؤول عن إدارة الكوارث الطبيعية في بايباي سيتي، ريس أوستيرو، لوكالة فرانس برس أن منطقة ليتي الواقعة وسط البلاد هي الأكثر تضرّرًا، مع انزلاقات تربة أوقعت 21 قتيلًا في أربع قرى.

تُظهر صور نُشرت على موقع فيسبوك وتحققت فرانس برس من صحّتها، منازل عدة في قرية بونجا، وهي من بين القرى الأكثر تضررًا في منطقة ليتي، تغمرها الوحول حتى سطوحها.

وكانت قد أعلنت الوكالة الوطنية للكوارث الطبيعية في وقت سابق، أن ثلاثة أشخاص آخرين قضوا في مينداناو، الجزيرة الرئيسية في جنوب البلاد.

© 2022 AFP