العاهل الأردني اجرى جراحة في المانيا لعلاج انزلاق غضروفي

عمان (أ ف ب) – أجرى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء عملية جراحية في المانيا لمعالجة انزلاق غضروفي "تكللت بالنجاح"، وفقا بيان صادر عن الديوان الملكي.

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وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن الملك أجرى الثلاثاء "عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح".

وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني سيقضي "بناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته" الى الاردن.

وكان العاهل الاردني (60 عاما) غادر الاردن الأحد إلى المانيا لإجراء العملية الجراحية.

وبحسب بيان سابق عانى الملك سابقا بشكل متقطع من آلالام في العمود الفقري "نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة".

واضاف أن "الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء".

© 2022 AFP