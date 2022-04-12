المهاجم الدولي السعودي صالح الشهري يخضع لجراحة في فنلندا

صالح الشهري (وسط) بعد تسجيله في مرمى فيتنام في تصفيات مونديال 2022 في هانوي

الرياض (أ ف ب) – أعلن نادي الهلال السعودي مغادرة مهاجمه الدولي صالح الشهري إلى فنلندا الثلاثاء لاجراء جراحة بعد اصابته بقطع في وتر قدمه، ما سيبعده فترة طويلة عن الملاعب ويبخر أحلامه بالمشاركة في كأس العالم في تشرين الثاني/نوفمبر في قطر.

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وقال الهلال عبر حسابه في تويتر إن الشهري "يجري فحصاً الأربعاء، تحت إشراف الطبيب لاسي ليمباينن" على أن "يجري عملية جراحية الخميس بعد اصابته بقطع في الوتر" ثم يعود إلى العاصمة الرياض الأحد المقبل.

وكان الشهري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الهلال في مباراة الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الاولى لمباريات دوري أبطال آسيا. وبعد أن سجل هدف التقدم من ركلة جزاء مبكرة، خرج متأثراً بالإصابة عند الدقيقة 33 من المباراة التي انتهت بفوز الهلال حامل اللقب 2-1.

وكان الكشف الطبي المبدئي الذي خضع له الشهري أظهر ابتعاده لأشهر طويلة عن الملاعب، ما يُعد صفعة كبيرة لآماله بالمشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم حيث وقع "الأخضر" بمجموعة قوية تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وبرز الشهري (28 عاماً)، المهاجم السابق لنادي الرائد، بشكل كبير في التصفيات الأخيرة لكأس العالم مع السعودية التي ستخوض المونديال للمرة السادسة في تاريخها.

تفاعل الإثنين مع احتفال زملائه في الهلال على طريقته وحمل القائد سلمان الفرج قميصه بعد الفوز على الريان القطري 3-صفر في دوري أبطال آسيا، فكتب على تويتر "لا خلا ولا عدم يا إخواني.. فالكم الذهب يا رب"، فيما كتب ناديه "سلامتك يا #فرد_الهلال".

يذكر ان الشهري ثالث لاعب ينتهي موسمه مع الهلال بسبب الإصابة، بعد عبدالاله المالكي الذي اصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب السعودي امام اليابان خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والمهاجم البيروفي اندريه كاريّو، بعد اصابته مع منتخب بلاده بالتواء في الركبة خلال مشاركته أيضاً في تصفيات المونديال.

© 2022 AFP