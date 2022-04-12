بطولة إنكلترا: البرازيلي فرناندينيو يصدم غوارديولا ويعلن رحيله عن مانشستر سيتي

ليندساي بارنابي ا ف ب

لندن (أ ف ب) – صدم البرازيلي المخضرم فرناندينيو قائد مانشستر سيتي مدرّبه بيب غوارديولا، بعدما أعلن الثلاثاء رغبته بالرحيل عن حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم مع انتهاء عقده الصيف المقبل.

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وكشف لاعب الوسط الذي حصد أربعة ألقاب في الدوري الإنكليزي مع سيتي منذ انضمامه عام 2013 من شاختار دانيتسك الأوكراني، عن قراره الثلاثاء في مؤتمر صحافي عشية مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعما إذا كان يريد تمديد عقده في ملعب الاتحاد لعام إضافي، أجاب اللاعب البالغ 36 عاماً "لا أعتقد ذلك".

تابع اللاعب الذي خاض 370 مباراة مع سيتي سجل فيها 25 هدفاً "قررت مع عائلتي أننا سنذهب وهذا الشيء الأهم.. سأعود إلى البرازيل بالطبع".

وفوجئ غوارديولا المتواجد إلى جانب اللاعب البرازيلي بقرار قائد الفريق "أوه! لم أكن أعلم. هذا خبر جديد".

وتابع الإسباني "لم أعرف بذلك. سنرى ماذا سيحصل. لا أعرف ماذا سيحصل. هو هام. ساسأله".

واعتبر غوارديولا ان فرناندينيو كان "لاعباً رائعاً لمانشستر سيتي". أضاف "في نهاية الموسم سنتناقش، ربما (حصل ذلك) بسبب عائلته".

وخاض فرناندينيو مباراته الأخيرة كأساسي مع "سيتيزينس" الذي يتصدر الدوري الانكليزي بفارق نقطة عن ليفربول، على أرضه ضد سبورتينغ البرتغالي في دوري أبطال أوروبا مطلع آذار/مارس الماضي، لكن غوارديولا كشف ان لاعبه يبقى ركناً هاماً في الفريق المملوك إماراتياً "الدور الذي يلعبه هذا الموسم - أحب الأشخاص الذين يتصرفون (جيداً) وراء الكواليس".

أضاف عن اللاعب الذي خاض 23 مباراة مع سيتي هذا الموسم "أعرف ما يقوم به، ورائي، يهتم بالكثير من اللاعبين والنجوم في خدمة الفريق".

وعلّق لاعب الوسط الدفاعي على دوره هذا الموسم "هو نفسه كما الموسم الماضي. لا ألعب كثيراً لكني احاول الاهتمام بباقي اللاعبين. سأساعد قدر المستطاع، أحياناً خارج الملعب وأحيانا داخله".

أردف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "أمتدحه ولقد كان هنا عندما وصلت. رحيم (سترلينغ)، كيفن (دي بروين)، جون (ستونز)، القليل من اللاعبين. نعرفه جيداً، متواجد من اليوم الأول حتى الآن... لاعب رائع لمانشستر سيتي. هناك أشياء لا أحد يعرفها، لكني أعرفها تماماً".

وسافر سيتي إلى إسبانيا في سعيه لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه 1-صفر ذهاباً، علماً انه بلغ نهائي النسخة الأخيرة عندما خسر أمام مواطنه تشلسي.

© 2022 AFP