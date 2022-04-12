دورة مونتي كارلو: خروج مبكر لديوكوفيتش

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحيي الجماهير عقب خروجه من الدور الثاني لدورة مونتي كارلو الدولية في كرة المضرب في 12 نيسان/أبريل 2022.

مونتي كارلو (موناكو) (أ ف ب) – ودّع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً الثلاثاء مبكراً من دورة مونتي كارلو الدولية للماسترز للالف نقطة في كرة المضرب، بخسارته أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 3-6 و7-6 (7-5) و1-6 في الدور الثاني.

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وهذه هي المباراة الافتتاحية في المشاركة الثانية فقط لديوكوفيتش الذي تم ترحيله من ملبورن لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا وحرمانه من خوض بطولة أستراليا المفتوحة حيث كان يسعى إلى لقب عاشر بها، بعد الأولى في دورة دبي الإماراتية في شباط/فبراير الماضي حيث لعب ثلاث مباريات فقط.

وهذا الإقصاء في الدور الثاني هو أسوأ نتيجة لديوكوفيتش في مونتي كارلو منذ 2016، عندما خسر في المرحلة نفسها أمام التشيكي ييري فيسلي.

ومنذ حصد لقبه الثاني في الدورة في العام 2015، لم يتجاوز الصربي ربع النهائي.

من جهته، سيواجه دافيدوفيتش البريطاني دانيال إيفانز المصنف 27 عالمياً أو البلجيكي دافيد غوفين (47) في الدور المقبل.

© 2022 AFP