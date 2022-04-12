دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يثأر من تشلسي ويجرده من اللقب

مهاجم ريال مدريد الاسباني الدول يالفرنسي كريم بنزيمة يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى تشلسي الانكليزي (2-3) في اياب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم في مدريد في 12 نيسان/أبريل 2022.

مدريد (أ ف ب) – ثأر ريال مدريد الإسباني من ضيفه تشلسي الإنكليزي وجرده من لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم رغم خسارته أمامه 2-3 بعد التمديد في مباراة مجنونة الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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ويدين ريال بتأهله إلى مهاجميه البديل البرازيلي رودريغو وقائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة حيث سجل الأول هدف الشرف في الدقيقة 88 مبقياً النادي الملكي في أجواء المنافسة وخوض الشوطين الإضافيين بعدما كان النادي اللندني متقدماً بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها مايسون ماونت (15) والألمانيان أنتونيو روديغر (51) وتيمو فيرنر (75)، فيما سجل الثاني هدف التأهل في الشوط الإضافي الأول (96).

وكان النادي الملكي فاز 3-1 ذهاباً الأربعاء الماضي على النادي اللندني الذي كان أقصاه من نصف النهائي الموسم الماضي.

ويلتقي ريال مدريد في نصف النهائي مواطنه أتلتيكو مدريد أو مانشستر سيتي الإنكليزي اللذين يلتقيان الأربعاء إيابا في مدريد (صفر-1 ذهاباً).

وهي المرة الحادية والثلاثين التي يبلغ فيها ريال مدريد دور الأربعة للمسابقة التي يحمل الرقم القياسي في حصد ألقابها (13)، وتفادى سيناريو عام 2004 عندما ودع المسابقة من ربع النهائي بالذات بخسارته أمام موناكو الفرنسي 1-3 بعدما فاز 4-2 في مدريد.

وقتها دفع ثمن قاعدة الأهداف المسجلة خارج القواعد التي ألغاها الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

وكانت البداية لصالح ريال مدريد قبل أن يستلم تشلسي السيطرة مباشرة بعد افتتاحه التسجيل، وكان قريباً من التعزيز في أكثر من مرة مستغلاً تراجع لاعبي الملكي إلى الدفاع، كما ساعدته التغييرات الأربعة التي أجراها مدربه الألماني توماس توخل على تشكيلة مباراة الذهاب بإشراكه مواطنه فيرنر وروبن لوفتوس تشيك والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والإسباني ماركوس ألونسو مكان الدنماركي كريستينسن والاسباني سيسار أسبيليكويتا والإيطالي جورجينيو والأميركي كريستيان بوليسيك، فيما غاب البلجيكي روميلو لوكاكو عن صفوف النادي اللندني بسبب الإصابة.

وتابع تشلسي تفوقه في الشوط الثاني وأضاف هدفين عبر روديغر وفيرنر، فيما ألغى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" هدفا لمدافعه ماركو ألونسو بداعي لمسة يد قبل تسديده الكرة داخل الشباك.

لكن النادي الملكي الذي غاب عنه قطب دفاعه البرايلي إيدر ميليتاو بسبب الإصابة، فلعب ناتشو مكانه، لم يستسلم ونزل بكل ثقله في الدقائق العشر الأخيرة.

وأثمر التبديلان اللذان أجراهما مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتسجيل رودريغو لهدف الشرف وإحياء الآمال بتمريرة ساحرة من المخضرم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، قبل أن يوجه القائد بنزيمة هدف الحسم بضربة رأسية إثر تمريرة من الغائب الحاضر البرازيلي فينيسيوس جونيور.

© 2022 AFP