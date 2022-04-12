دوري أبطال أوروبا: فياريال يطيح بايرن ميونيخ ويبلغ نصف النهائي

كريستوف ستاش ا ف ب/ا ف ب

لاعبو فياريال الإسباني يحتفلون بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في 12 نيسان/أبريل 2022

برلين (أ ف ب) – أطاح فياريال الإسباني بايرن ميونيخ الألماني وعبر إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإرغامه على التعادل 1-1 الثلاثاء في ميونيخ في إياب الدور ربع النهائي.

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ويدين فياريال بتأهله إلى دور الأربعة للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى في مشاركته الأولى في المسابقة موسم 2005-2006، إلى مهاجمه النيجيري سامويل شوكويزي الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 88، بعدما كان الفريق البافاري متقدما عبر هدافه البولندي روبرت لفاندوفسكي (52) وفي طريقه الى فرض الاحتكام الى شوطين إضافيين بعدما خسر مباراة الذهاب بهدف نظيف الأربعاء الماضي.

وكانت هذه المواجهة الرابعة بين بايرن وفياريال، إذ التقيا في مناسبتين قبل ربع النهائي الحالي، خرج منهما الفريق البافاري فائزاً 2-صفر و3-1 في دور المجموعات لدوري الأبطال 2011-2012.

وبمعزل عن فرصة أولى لفياريال في الدقيقة السادسة عندما سدد جيرار مورينو من خارج منطقة الجزاء كرة بعيدة عن المرمى، غاب تهديد الفريق الإسباني عن مرمى إيمانويل نوير طويلاً وسط الضغط البافاري.

في الدقيقة 11 حوّل لوروا سانيه كرة عرضية من الجهة اليمنى كان ليفاندوفسكي وتوماس مولر في انتظارها داخل المنطقة، غير أن الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي كان بالمرصاد وأبعدها بقدمه.

وكان لسانيه دور كبير في تشكيل خطورة للبايرن على مرمى فياريال، إذ حول كرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها يوزوا كيميش، لكنها كانت أعلى منه (16).

وفي الدقيقة 20، توغل الفرنسي كينغسلي كومان من الجهة اليسرى، ومرر كرة إلى جمال موسيالا داخل منطقة الجزاء، فراوغ المدافعين ولعب كرة عرضية مرت أمام المرمى الفارغ من دون أي متابعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 45+4، تلقى مورينو تمريرة داخل منطقة الجزاء وسددها بيسراه، لكنها جاءت في الشباك الخارجية إلى يمين الخارس مانويل نوير.

وفي الدقيقة 50، أهدر الفرنسي دايو أوباميكانو فرصة هدف محقق بعدما هيأ له سانيه كرة على طبق من فضة أمام المرمى، لكنه سددها عالية فوق العارضة.

لكن الفرج جاء بعد دقيقتين، عندما أخطأ دفاع فياريال في تمرير كرة إلى وسط الملعب، قطعها لاعبو بايرن، ثم مرّرها المخضرم مولر إلى ليفاندوفسكي الذي سدد من بين المدافعين وأسكن الكرة في الشباك (52).

وعلى غرار أوباميكانو، أهدر مولر في الدقيقة 56 فرصة مضاعفة النتيجة بعدما حوّل ليون غوريتسكا عرضية داخل المنطقة، حولها الألماني المخضرم فوق العارضة.

وفيما فرض الفريق البافاري سيطرته على كامل مجريات ما تبقى من الشوط الثاني، ندرت فرص فياريال.

لكن مع توجّه المباراة إلى خواتيمها في الوقت الأصلي، وفيما بدت الأمور متجهة إلى شوطين إضافيين، كان لفياريال ومدربه أوناي إيمري راي آخر حيث دفع مدرب بايرن يوليان ناغلسمان ثمن إخراجه لقلب دفاعه الفرنسي لوكاس هيرنانديز وإدخال الكندي ألفونسو ديفيس مكانه فحوّل مورينو عرضية عبرت مدفعي بايرن ميونيخ، لاقاها النيجيري سامويل شوكويزي وانفرد بنوير، وسددها قوية في سقف المرمى (88)، مدركاً التعادل ومهدياً الفريق الإسباني بطاقة العبور إلى نصف نهائي البطولة القارية.

© 2022 AFP