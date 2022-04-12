دوري الأبطال: داروين نونييس...النسر المحلّق من بنفيكا نحو كبار أوروبا

سجل داروين نونييس 36 هدفًا في 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم

لشبونة (أ ف ب) – يبدو الهدّاف الأوروغوياني الشاب داروين نونييس في طريقه للتحليق من نسور بنفيكا البرتغالي ليحط الرّحال بين كبار أوروبا. وسيكون مرة أخرى أمام فرصة لبسط جناحيه، هذه المرة على ملعب "أنفيلد" العريق عندما يحل فريقه على ليفربول الانكليزي في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الاربعاء.

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وصل المهاجم ابن الـ22 عامًا في صيف 2020 من ألميريا المنافس في دوري الدرجة الثانية الاسبانية، وقد برز بشكل لافت في موسمه الثاني في لشبونة بعد أوّلٍ وجد نفسه فيه تحت ضغط سعره كأغلى لاعب في تاريخ النادي (24 مليون يورو).

بأسلوب يذكّر بمواطنه المخضرم إدينسون كافاني، فرض رأس الحربة الذي لعب في الفترة الاولى على الرواق الايسر منافسة كبيرة في مركزه أمام المرمى مع زميليه في الفريق، الأوكراني رومان ياريمتشوك والسويسري هاريس سيفيروفيتش.

إلا أن أرقام الدولي الأوروغوياني تظهر مدى فعاليته بعد أن سجل 36 هدفًا في 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. يتصدر لائحة هدافي الدوري البرتغالي مع 24 هدفًا، على بعد تسعة أهداف من أقرب ملاحقيه، الايراني مهدي طارمي وريكاردو هورتا، مهاجما بورتو وبراغا تواليًا.

نجاعة تهديفية

على الساحة الأوروبية، ورغم أنه يخوض غمار دوري الأبطال للمرة الاولى، إلا أن نجاعته التهديفية بدت واضحة من المباراة الثانية عندما سجل هدفين خلال الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه برشلونة الإسباني، وفي رصيده خمسة أهداف في تسع مباريات، جميعها أمام فرق كبرى: النادي الكاتالوني، بايرن ميونيخ الالماني، أياكس أمستردام الهولندي وليفربول.

في إياب الدور ثمن النهائي، كان هو من أقصى أياكس من البطولة بتسجيله هدف المباراة الوحيد على ملعب "يوهان كرويف أرينا" من الفرصة الوحيدة التي أتيحت له (2-2 ذهابًا).

أما الأسبوع الماضي، كان هدفه أمام ليفربول فقط لتقليص الفارق خلال الخسارة المنطقية 3-1، إلا أنه قد يكون مهمًا في حال تحقيق الفريق البرتغالي مفاجأة غير متوقعة في أنفيلد وفوزه بفارق هدفين.

قال بعد الخسارة "نحن جميعًا حزينون. أردنا تحقيق نتيجة أخرى. لقد كانوا أفضل في الشوط الأول، وكنا أفضل في الثاني. (...) لست سعيدًا بالتسجيل، ما أريده هو الفوز وليس تسجيل الأهداف".

وبعد تفوقه الكبير على استاد "دا لوش"، من الصعب التنبؤ بانهيار ليفربول على ملعبه، حتى ولو كان نونييس بأفضل فورمة.

"مثير للاهتمام"

مهما كانت نتيجة تلك المواجهة، يبدو مستقبل المهاجم (هدفان في 11 مباراة دولية) مشرقًا. يجذب نونييس مع إحصاءاته وأرقامه اهتمام الكثيرين رغم البند الجزائي في عقده الذي يبلغ 150 مليون يورو.

وفقًا للصحافة البرتغالية المتخصصة، حدّد بنفيكا قيمة لاعبه بـ80 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته في سوق الانتقالات المقبلة.

قال مدربه نيلسون فيريسيمو السبت الماضي بعد الهاتريك التي سجلها مهاجمه في الدوري ضد بيلينينسيس "داروين لاعب ممتاز (...) من الطبيعي أن يثير اهتمام كبار الاندية الاوروبية. كمشجع لبنفيكا، آمل أن يغادر مقابل مبلغ قريب من صفقة جواو فيليكس" (126 مليون يورو من بنفكيا الى أتلتيكو مدريد الاسباني عام 2019).

وتبدو أندية باريس سان جرمان الفرنسي، مانشستر يونايتد وتشلسي الانكليزيان وبرشلونة من الفرق المهتمة بالتعاقد مع الشاب الذي تأسس في نادي بينيارول.

يبدو أن صيف داروين سيكون نشيطًا وبفضل تطوره السريع، قد يطير في غضون عامين فقط من ألميريا الى كبار القارة الاوروبية.

© 2022 AFP