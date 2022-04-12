دوري الابطال: سيميوني يدعو الى احترام أتلتيكو في أعقاب انتقاد أسلوبه ضد سيتي

مدريد (أ ف ب) – دعا المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني منتقدي الأسلوب الدفاعي لفريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى إظهار المزيد من الاحترام قبل إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء.

إعلان اقرأ المزيد

وانهالت الانتقادات على أسلوب سيتي المملّ والمفرط في الدفاع على ملعب "الاتحاد" الاسبوع الماضي، بعد أن فشل رجال سيميوني في تسديد أي محاولة، أكانت بين الخشبات الثلاث أو خارجها، خلال الخسارة 1-صفر ذهابًا.

قال الارجنتيني الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة "منذ أن بدأت مسيرتي التدريبية في 2005، لم أتعرض أبدًا لأي زميل لي إن لم أكن مخطئًا، على الإطلاق".

وتابع "أؤمن أن هناك طرقًا عدة للعب كرة القدم للحصول على ما تريده من كل مباراة، ولكن عندما ينتقد أحدهم زميلا، فأنا لا أدخل في النقاش".

وأردف المدرب الذي قاد أتلتيكو الى نهائي دوري الابطال مرتين (2014 و2016) "هناك طرق عدة للعب وأنا أختار واحدة، ولكن عليك أن تحترم نظراءك، دائمًا، دائمًا، دائمًا".

فشل سيتي في ترجمة فرصه الغزيرة الى أهداف في المباراة الاولى، حيث حرمت تسديدة البلجيكي كيفن دي بروين أتلتيكو من العودة بشباك نظيفة الى مدريد.

وسيأمل نادي العاصمة الاسبانية في أن يقلب الطاولة في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" أمام جماهيره وبلوغ نصف نهائي المسابقة القارية الام للمرة الاولى منذ 2017.

قال سيميوني في هذا الصدد "ما يمكننا أن نستنتجه من نتيجة مباراة الذهاب هو الأمل"، مضيفًا "لن نبتعد كثيرًا عن أفضل ما نقوم به. سنأمل أن نمزج الامور بطريقة أفضل ونكون أسرع عند المرتدات ويقدم لاعبونا المحوريّون أمسية رائعة...كل شيء ممكن".

© 2022 AFP