سهم شركة كهرباء ومياه دبي يقفز عند بدء تداوله في بورصة دبي

كريم صاحب ا ف ب/ا ف ب

مبان في دبي في 8 كانون الثاني/ديسمبر 2020

دبي (أ ف ب) – سجّل سهم شركة كهرباء ومياه دبي (ديوا) قفزة الثلاثاء، في أول يوم من بدء تداوله في سوق دبي المالي.

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وارتفع السهم بـ19% في الدقائق الاولى من بدء تداوله في سوق دبي المالي، ثم تراجع لـ16% عند الساعة 11 صباحا (7,00 ت غ).

وتم تحديد سعر الطرح العام الأولي بـ2,48 درهما (0,68 سنتا) للسهم الواحد.

وتم طرح 18 بالمئة من أسهم الشركة المملوكة من إمارة دبي، في أكبر طرح عام في المنطقة الثرية منذ إدراج عملاق النفط السعودي أرامكو في السوق المحلية قبل ثلاث سنوات.

وكان المبلغ القياسي لأكبر إدراج عام في الخليج والعالم لصالح شركة النفط السعودية أرامكو التي جمعت 29,4 مليار دولار بإدراج 1,7 في المئة من أسهمها في بورصة الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقامت الإمارة بتنويع اقتصادها عبر التركيز على السياحة والتجارة، لكنّها تواجه منافسة متزايدة في المنطقة، لا سيما من السعودية التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على النفط.

© 2022 AFP