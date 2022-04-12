نادال لم يعاود بعد التمارين مع المضرب وسيغيب عن برشلونة

مونتي كارلو (موناكو) (أ ف ب) – لا يزال الإسباني رافايل نادال، المصنف رابعًا عالميًا، يعاني على مستوى أضلعه ولم يعاود بعد التمارين مع المضرب، وفق ما علمت مصادر وكالة فرانس برس من محيطه الثلاثاء، وسيغيب "منطقيًا" عن دورة برشلونة الاسبوع المقبل.

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قال شخص مقرّب من نادال لفرانس برس "لا يزال يعاني على مستوى الأضلع وكما كان متوقعًا عندما أعلن عن إصابته، هو بحاحة من أربعة الى ستة أسابيع. مرت ثلاثة أسابيع حتى الآن، لذا منطقيًا هو غير قادر على اللعب في برشلونة".

وأضاف المصدر أن المتوج بـ21 لقبًا كبيرًا (رقم قياسي) لم يتمكن بعد من التدرب والمضرب في يده "يمارس التمارين في قاعة الرياضة، ولكن لا يقوم بأمور قد تؤلمه لذا لم يحمل المضرب بعد".

وكان أعلن الماتادور في 22 آذار/مارس الفائت أنه سيغيب ما بين أربعة وستة أسابيع بسبب "إصابة في الضلع" تعرض لها في دورة إنديان ويلز للماسترز حيث خسر النهائي أمام الاميكري تايلور فريتز.

وغاب بعدها ابن الـ35 عامًا عن دورتي الماسترز في ميامي (أرضية صلبة) ومونتي كارلو التي تفتتح موسم الملاعب الترابية الذي هيمن عليه نادال في مسيرته.

لم يحدد بعد موعد عودته ولكنه سيستعيد قريبًا التمارين على أرض الملعب وفق المصدر ذاته.

وتقام دورتا الماسترز المقبلتان في مدريد (1-8 أيار/مايو) وروما (8-15 من الشهر ذاته) قبل رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى المتوج بها 13 مرة، بين 22 الشهر المقبل و5 حزيران/يونيو.

وحقق نادال بداية موسم رائعة محرزًا ثلاثة ألقاب بينها أستراليا المفتوحة لينفرد بالرقم القياسي لبطولات الغراندسلام.

© 2022 AFP