يوم اخر من التصعيد في اسرائيل والضفة الغربية المحتلة

جعفر اشتية ا ف ب

آليات عسكرية إسرائيلية تتحرك خلال تمر خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة في 9 نيسان/أبريل 2022

جنين (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – اندلعت مواجهات جديدة صباح الثلاثاء في شمال الضفة الغربية المحتلة بين القوات الإسرائيلية وسكان فلسطينيين في جنين بينما قتل فلسطيني بالرصاص في إسرائيل بعدما طعن طعن شرطيا.

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لليوم الرابع على التوالي ، حشد الجيش الإسرائيلي قواته في منطقة جنين التي ينحدر منها فلسطينيان قاما مؤخرا بتنفيذ هجمات في إسرائيل.

و افاد سكان من جنين لوكالة فرانس برس ان الاشتباكات اندلعت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بين القوات الاسرائيلية والسكان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن أربعة فلسطينيين اعتقلوا في جنين وبلدة اليامون القريبة حيث أطلق جنود الاحتلال الذخيرة الحية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية صباح الثلاثاء فلسطينيا طعن شرطيا اسرائيليا في مدينة عسقلان الساحلية الواقعة في جنوب الدولة العبرية، حسب قوات الأمن الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في رسالة "خلال عملية في عسقلان، تعرّف شرطيّ على مشتبه به وبدأ يتحقق من هويّته. لكن الرجل أخرج سكينًا وهاجم الشرطي الذي ردّ بسرعة فاتحا النار عليه". وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم فلسطيني وقُتل.

وأوضحت أن المهاجم من سكان مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأُصيب الشرطي الذي تعرّض للطعن بـ"جروح طفيفة" ونُقل إلى مستشفى محلي.

وتأتي هذه العمليات في شمال الضفة الغربية بعد أربع هجمات نفذها فلسطينيون وعرب إسرائيليون ضد أهداف إسرائيلية منذ 22 آذار/مارس المنصرم.

ونفذ اول هجومين عرب إسرائيليون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وآخر هجومين فلسطينيون من منطقة جنين.

وأدت هذه الهجمات إلى مقتل 14 شخصا في مناطق متفرقة داخل الدولة العبرية.

وفي الفترة ذاتها، قتل 15 فلسطينيا في حوادث منفصلة بمن فيهم عدد من منفذي هجمات، في أعمال عنف بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وقال رئيس الوزراءالاسرائيلي نفتالي بينيت مساء الإثنين في شارع ديزنغوف في وسط تل أبيب حيث نفذ فلسطيني من مخيم جنين هجوما قبل أربعة أيام قتل فيه ثلاثة إسرائيليين "لن ندع عدونا يضع حدا لحياتنا".

وأكد بينيت "سنواصل عيش حياتنا وفي نفس الوقت سنقاتل حيث هم".

قلق بالغ

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش "يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف".

وأضاف دوجاريك أن "الأمين العام يشعر بالفزع من العدد الكبير والمتزايد للضحايا" ، ويدعو الجيش الإسرائيلي إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة فقط كملاذ أخير".

وقتلت قوات الأمن الاسرائيلية الأحد فلسطينية طعنت شرطيا وسط مدينة الخليل حيث يعيش نحو ألف مستوطن يهودي تحت حماية عسكرية مشددة بين 200 ألف فلسطيني.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إن فلسطينية "قصدت نقطة تفتيش لشرطة الحدود حيث طعنت شرطيا أصيب بجروح طفيفة".

في اليوم نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل امرأة فلسطينية أخرى هي أرملة وأم لستة أطفال، برصاص قوات إسرائيلية، في حوسان قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي انه أطلق النار على "مشتبه بها" لكن في نهاية المطاف لم يكن بحوزة المرأة أي سكين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمة في بداية اجتماع الحكومة الاثنين " إن عدوان إسرائيل على شعبنا من جنين الى الخليل وفي القدس خاصة، واقتحامات الأقصى المتكررة، واعتداءات المستوطنين ودعوات المسؤولين الإسرائيليين جمهورهم للتسلح، تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل".

وأضاف إن إسرائيل تمارس سياسة "أطلق النار لتقتل"، مشيرا إلى أن "هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار" تستخدم أساسا للحملات الانتخابية.

وتابع أن "هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية إنما نذير جدي بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل".

© 2022 AFP