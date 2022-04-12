16 مصابا على الأقل في إطلاق نار في مترو نيويورك والبحث عن مشتبه فيه

أنجيلا وايس ا ف ب

صورة لمحيط محطة مترو الأنفاق حيث أدى إطلاق نار إلى إصابة عدة أشخاص في 12 نيسان/أبريل 2022 في بروكلين بنيويورك

بروكلين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – جرح 16 شخصا على الأقل بإطلاق نار في ساعة الذروة صباح الثلاثاء في محطة المترو في حي بروكلين بنيويورك فيما تبحث الشرطة عن مشتبه فيه.

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وأشارت السلطات إلى العثور على عبوات ناسفة في المكان.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها شهود برك دماء وأشخاصا ممددين على أرضية أحد قطارات الأنفاق، وكذلك على رصيف محطة "شارع 36" في حي بروكلين.

واظهر مقطع مصور آخر حشودا تخرج من عربات المترو وسط دخان كثيف وصراخ وتدافع.

وقال أحد الركاب ويدعى ياف مونتانو لمحطة "سي ان ان" التلفزيونية "انفجرت قنبلة دخانية... قنبلة قبل دقيقتين حسب تقديري من وصولنا إلى المحطة".

وأضاف الرجل "يبدو أن الأمر كان مخططا له (..) كنا عالقين في عربة القطار (..) وثمة دماء على الأرض. الكثير من الدماء على الأرض"

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس أنه تم العثور على "عبوات ناسفة غير منفجرة"، لكن تغريدة للشرطة أوضحت أن أيا "من العبوات الناسفة غير قابل للتشغيل".

ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في جنوب بروكلين حيث وقع الحادث قرب مقبرة غرينوود الشهيرة.

وألغت مدارس عدة في بروكلين رحلات التلاميذ خارج حرمها.

وذكرت وسائل إعلام عدة من بينها "إن بي سي نيويورك" وصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الشرطة عن رجل يضع قناعا واقيا من الغاز وبزة جسم كاملة برتقالية مثل التي يرتديها عمال البناء في المدينة الضخمة التي يناهز عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وهي أكبر مدن الولايات المتحدة.

بايدن يعرض المساعدة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن الذي أعلن تدابير تقييدية جديدة بشأن الأسلحة الاثنين، أبلغ بحادث إطلاق النار وقد عرضت الرئاسة مساعدة سلطات نيويورك.

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس أنه "عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين، وحضّت الناس على تجنّب المنطقة.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني، أطلقت "عدة أعيرة نارية" وأصيب "16 شخصا".

من جانبها، قالت الحاكمة الديموقراطية لولاية نيويورك كاثي هوشول إنها تتابع الوضع ويتم إطلاعها على مستجدات التحقيق في الحادث.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد مدينة نيويورك ارتفاعا في معدلات الجريمة منذ جائحة كوفيد-19.

أطلق رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي الجديد إريك آدامز الذي تم انتخابه بناء على وعود بتحسين الوضع الأمني، خطة في نهاية كانون الثاني/يناير لمكافحة انتشار الأسلحة النارية بعد مقتل عنصري شرطة بالرصاص خلال عملهما. لكن تصدّرت مذاك حوادث إطلاق نار مأسوية أخرى عناوين الصحف.

في الربع الأول من عام 2022 (من 1 كانون الثاني/يناير إلى مطلع نيسان/أبريل) ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة الأسبوع الماضي.

© 2022 AFP