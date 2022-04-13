الأميركية أليسون فيليكس أسطورة ألعاب القوى ستعتزل هذا العام

جويل صمد ا ف ب

تعتبر الاميركية أليسون فيليكس الرياضية الاكثر حصدًا للميداليات في ألعاب القوى في تاريخ الالعاب الاولمبية (11)

لوس انجليس (أ ف ب) – أعلنت الاميركية أليسون فيليكس، أسطورة ألعاب القوى، الاربعاء أنها ستعتزل هذا العام، لتسدل الستار على مسيرة مبهرة على مر ثلاثة عقود أحرزت خلالها 11 ميدالية أولمبية جعلتها أكثر رياضية حصدًا للميداليات في تاريخ منافسات أم الألعاب الأولمبية.

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قالت فيليكس (36 عامًا) عبر منشور في حسابها على إنستغرام "أعطيت كل شيء لرياضة الركض وللمرة الاولى أنا لست متأكدة ما إذا كان لدي شيء بعد لأعطيه".

وتابعت "أريد أن أقول وداعًا وشكرًا للرياضة وللأشخاص الذين ساعدوني وجعلوني الشخص الذي أنا عليه وبالطريقة الوحيدة التي أعرفها - بركضة أخيرة".

وأردفت أنها لن تنافس هذا العام للمنافسة بل للاستمتاع لأن "هذا الموسم لا يتعلق بالوقت على الساعة، بل فقط بالفرح".

ولم تذكر فيليكس التفاصيل عن روزنامتها لهذا الموسم، لكن من المرجح أنها ستشارك في بطولة العالم التي ستقام على أرضها في تموز/يوليو المقبل في مدينة يوجين في ولاية أوريغون.

وتعتبر فيليكس الرياضية الاكثر حصدًا للميداليات في ألعاب القوى في تاريخ الالعاب الاولمبية، بعد أن حصدت أولها في أثينا 2004 وآخرها في طوكيو الصيف الماضي، وتحديدًا ذهبية في 400 م تتابع، لتتقدم على مواطنها العداء الأسطوري كارل لويس (10) كالاكثر تتويجًا من بلادها.

وكانت على بعد ميدالية من صاحب الرقم القياسي عداء المسافات الطويلة والمتوسطة الفنلندي بافو نورمي (12 ميدالية بين 1920 و1928).

كما أنها الاكثر تتويجًا، إن كان عند السيدات أو الرجال، بالميداليات في تاريخ بطولات العالم برصيد 18 ميدالية، سبع في المنافسات الفردية و11 في التتابع.

شاركت في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي بعد ثلاث سنوات من ولادة ابنتها كامرين في عام 2018 بعد إجراء عملية قيصرية طارئة.

منذ ذلك الحين، كانت مدافعة صريحة عن حقوق الأمهات العاملات وانفصلت في 2019 عن شركة نايكي التي رعتها لفترة طويلة بعد أن انتقدت عملاقة الملابس الرياضية لخفض أجرها بعد أن أصبحت حاملاً.

قالت فيليكس الأربعاء إن قضية المرأة ستكون موضوع موسم وداعها "هذا الموسم أركض للنساء. أركض من أجل مستقبل أفضل لابنتي. أركض لأجلكنّ".

وختمت أنها ستقدم "المزيد (من المعلومات) قريبًا، لذا ترقبوا، لكنني سأعلن عن بعض الامور التي آمل أن تجعل العالم أفضل للنساء. هيا نحو موسمي الأخير".

© 2022 AFP