دورة مونتي كارلو: ألكاراس يودّع افتتاحاً أمام كوردا

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الإسباني كارلوس ألكاراس خلال مباراته مع الأميركي سيباستيان كوردا في دورة مونتي كارلو الدولية لكرة المضرب في 12 نيسان/أبريل 2022

باريس (أ ف ب) – أُقصي الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف حادي عشر عالمياً في افتتاح باكورة مشاركاته في دورة مونتي كارلو الدولية للماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بخسارته الأربعاء في الدور الثاني أمام الأميركي سيباستيان كوردا (42) 7-6 (2/7)، 6-7 (7/5) و6-3.

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وفي الدور المقبل، سيواجه كوردا الذي يشارك أيضاً للمرة الأولى في بطولة الماسترز للألف على الملاعب الترابية لهذا الموسم، مواطنه تايلور فريتز (13) أو الكرواتي مارين تشيليتش (22).

وقال كوردا عن منافسه بعد المباراة التي استمرت ثلاث ساعات ودقيقة واحدة "لقد هزمني في نهائي بطولة ايه تي بي للناشئين الموسم الماضي، لذا من الجيد أنني ثأرت لذلك!".

واعتبر أن خصمه الإسباني "لاعبا غير عادي" ويعد بـ"مستقبل عظيم".

وظهر اسم ألكاراس البالغ 18 عاماً في عالم الكرة الصفراء عندما أصبح ثالث أصغر متوّج في دورة ميامي للماسترز.

وارتقى من المركز 133 عالمياً إلى الحادي عشر في غضون سنة. وبالإضافة إلى تتويجه في ميامي، أحرج ألكاراس مواطنه الأسطورة رافايل نادال في إنديان ويلز قبل خسارته أمامه في نصف النهائي.

من جانبه، أحرز كوردا (21 عاماً) أفضل نتيجة له هذا العام في دورات 250 نقطة في ديلراي بيتش على أرض صلبة في شباط/فبراير الماضي عندما وصل إلى ربع النهائي.

وذاع صيت كوردا، نجل المصنف الثاني عالمياً سابقاً بيتر كوردا، عندما وصل إلى ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في العام 2020.

© 2022 AFP