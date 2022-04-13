دورة مونتي كارلو: ألكاراس يودّع افتتاحاً وتأهل رود

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الإسباني كارلوس ألكاراس خلال مباراته مع الأميركي سيباستيان كوردا في دورة مونتي كارلو الدولية لكرة المضرب في 12 نيسان/أبريل 2022

باريس (أ ف ب) – أُقصي الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف حادي عشر عالمياً في افتتاح باكورة مشاركاته في دورة مونتي كارلو الدولية الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، بخسارته الأربعاء في الدور الثاني أمام الأميركي سيباستيان كوردا الثاني والأربعين 7-6 (2-7)، 6-7 (7-5) و6-3، فيما تأهل النروجي كاسبر رود الى الدور الثالث.

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وفي الدور المقبل، سيواجه كوردا الذي يشارك أيضاً للمرة الأولى في مونتي كارلو، أولى دورات الألف نقطة للماسترز على الملاعب الترابية هذا الموسم، مواطنه تايلور فريتز المصنف عاشراً في الدورة والذي أقصى بدوره الكرواتي المخضرم ابن الـ33 عاماً مارين تشيليتش، بطل فلاشينغ ميدوز لعام 2014 ووصيف ويمبلدون 2017 وأستراليا المفتوحة 2018، بالفوز عليه 6-3 و4-6 و6-4.

وقال كوردا عن ألكاراس بعد المباراة التي استمرت ثلاث ساعات ودقيقة واحدة "لقد هزمني في نهائي بطولة ايه تي بي للناشئين الموسم الماضي، لذا من الجيد أنني ثأرت لذلك!".

واعتبر أن خصمه الإسباني "لاعب غير عادي" ويعد بـ"مستقبل عظيم".

وظهر اسم ألكاراس البالغ 18 عاماً في عالم الكرة الصفراء عندما أصبح ثالث أصغر متوّج في دورة ميامي للماسترز هذا العام.

"لم أفكر بحجم توقعات الناس"

وارتقى من المركز 133 عالمياً إلى الحادي عشر في غضون سنة. وبالإضافة إلى تتويجه في ميامي، أحرج ألكاراس مواطنه الأسطورة رافايل نادال في إنديان ويلز قبل خسارته أمامه في نصف النهائي.

وأقر الإسباني الشاب "أني أشعر بخيبة بعض الشيء. حصلت على فرص كثيرة للتقدم في المباراة والاقتراب من حسمها، لكن من الجيد في بعض الأحيان أن تختبر هذه الهزائم".

وشدد أنه "لم أفكر بحجم توقعات الناس (بعد فوزه بلقب ميامي). كل ما أفعله هو التركيز على نفسي وما يتوجب عليّ القيام به".

من جانبه، أحرز كوردا (21 عاماً) أفضل نتيجة له هذا العام في دورات 250 نقطة في ديلراي بيتش على أرض صلبة في شباط/فبراير الماضي عندما وصل إلى ربع النهائي.

وذاع صيت كوردا، نجل المصنف الثاني عالمياً سابقاً بيتر كوردا، عندما وصل إلى ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في العام 2020.

تأهل رود وخروج أوجيه-ألياسيم ونوري

وكان النروجي كاسبر رود الرابع الذي خسر نهائي ميامي على يد ألكاراس في أول وصول له الى مباراة اللقب في دورات الألف نقطة للماسترز، أكثر توفيقاً من الإسباني وبلغ الدور الثالث بفوزه على الدنماركي الصاعد من التصفيات هولغر رونه 7-6 (7-5) و7-5، ليواجه البلغاري غريغور ديميتروف.

كما بلغ الدور الثالث الإيطالي يانيك سينر التاسع بفوزه على الفنلندي إميل روسوفووري 7-5 و6-3، ليكون في انتظاره مواجهة صعبة ضد الروسي أندري روبليف الخامس في حال فوز الأخير على الأسترالي أليكس دي مينور.

وبعد تنازله عن لقبه الوحيد في دورات الألف نقطة للماسترز بخسارته في نصف نهائي دورة ميامي أمام رود، واصل البولندي هوبرت هوركاش المصنف 11 مشواره في مونتي كارلو وبلغ الدور الثالث لأول مرة في ثالث مشاركة له بفوزه على الإسباني بدرو مارتينيس 6-3 و4-6 و6-4.

واحتاج هوركاش الى ساعتين و12 دقيقة لحجز بطاقته الى الدور الثالث حيث سيلتقي إسبانياً آخر هو ألبرت راموس فينولاس الذي أنهى مشوار البريطاني كاميرون نوري المصنف سابعاً بالفوز عليه 6-4 و2-6 و6-4.

وانضم الكندي فيليكس-أوجيه ألياسيم السادس والبريطاني كاميرون نوري السابع الى لائحة المصنفين الذين ودّعوا الدورة باكراً، أبرزهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول الذي خرج من الدور الثاني على يد الإسباني ألخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.

وانتهى مشوار أوجيه-ألياسيم بالخسارة أمام الإيطالي لورنتسو موزيتي 2-6 و6-7 (2-7)، ونوري على يد الإسباني ألبرت راموس-فينولاس 4-6 و6-2 و4-6.

كما خرج الإيطالي لورنتسو سونيغو السادس عشر من الدور الثاني بخسارته 4-6 و4-6 أمام الصربي لاسلو دييري الذي ضرب موعداً مع اليوناني ستيفانوس تسيتيسباس الثالث وحامل اللقب.

وتأهل كل من الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثاني عشر والإسباني بابلو كارينيو بوستا الثالث عشر الى الدور الثالث، بفوزهما على المجري مارتون فوشوفيتش 6-صفر و7-6 (7-4) والكازخستاني ألكسندر بوبليك 4-6 و7-6 (7-3) و4-3 ثم بالانسحاب توالياً.

كما فاز البلجيكي دافيد غوفان على البريطاني دانيال إيفانز 7-6 (7-5) و6-2.

© 2022 AFP