دوري أبطال أوروبا: ليفربول الى نصف النهائي على حساب بنفيكا لملاقاة فياريال

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف البرازيلي روبرتو فيرمينو (وسط) في مرمى بنفيكا على ملعب "أنفيلد" في اياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 13 نيسان/ابريل 2022

ليفربول (أ ف ب) – بلغ ليفربول الانكليزي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله المثير 3-3 مع ضيفه بنفيكا البرتغالي على ملعب "أنفيلد" في اياب الدور ربع النهائي الاربعاء، عطفًا على تفوقه عليه 3-1 ذهابًا.

إعلان اقرأ المزيد

وافتتح ليفربول التسجيل عبر المدافع الفرنسي ابراهيما كوناتيه (21) فيما عادل غونزالو راموش لبنفيكا (32)، قبل أن يسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثنائية لأصحاب الارض (55 و65). وحاول بنفيكا تحقيق العودة التي لم تكتمل بهدفي البديل الاوكراني رومان ياريمشوك (73) والاوروغوياني داروين نونييس (82).

وضرب حامل اللقب ست مرات موعدًا مع فياريال الإسباني الذي حقق إحدى أكبر مفاجآت هذا الموسم بإقصائه العملاق الألماني بايرن ميونيخ الثلاثاء.

وبدأ المدرب الالماني يورغن كلوب المواجهة بغياب العديد من نجومه، أبرزهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه اللذين دخلا لاحقًا، مريحًا اللاعبين في فترة مفضلية من الموسم.

وأبقى ليفربول على آماله بتحقيق الرباعية، إذ سيشهد موسمه نهاية نارية، وهو دخل الى مباراة الاربعاء بعد تعادله المثير 2-2 مع مانشستر سيتي المتصدر في الدوري الاحد ليبقى على بعد نقطة من الصدارة قبل سبع مباريات من نهاية الموسم.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين السبت على ملعب "ويمبلي" في نصف نهائي الكأس، علمًا أنه أحرز كأس الرابطة على حساب تشلسي.

وفي مفارقة لافتة، هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها ليفربول وبنفيكا في هذا الدور من دوري الابطال (بما فيها النسخة القديمة للمسابقة)، وفي المرتين السابقتين اللتين شهدتا أيضًا تأهل ليفربول، مضى الفريق الانكليزي لتحقيق اللقب، وتحديدًا في عامي 1978 و1984.

وهذا التعادل الاول بين الفريقين في المواجهات المباشرة بينهما في مختلف البطولات الاوروبية، مقابل سبعة انتصارات للفريق الانكليزي وأربعة للبرتغالي، وكان على بنفيكا الفوز بفارق هدفين وتكرار سيناريو زيارته الأخيرة الى "أنفيلد" في دوري الأبطال حين فاز 2-صفر في إياب ثمن نهائي موسم 2005-2006 وعبر الى ربع النهائي مجردًا ليفربول من لقبه حينها، من أجل أخذ المباراة أقله الى شوطين إضافيين.

© 2022 AFP