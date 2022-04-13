دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يتخطى أتلتيكو لمواجهة ريال مدريد في نصف النهائي

بيار-فيليب ماركو ا ف ب

لاعبو اتلتيكو مدريد الاسباني بعد خروجهم من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا امام مانشستر سيتي الانكليزي في 14 نيسان/ابريل 2022

مدريد (أ ف ب) – بلغ مانشستر سيتي الإنكليزي الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية توالياً والثالثة في تاريخه، وذلك بتعادله مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-صفر الأربعاء في إياب ربع النهائي.

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وكان فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا الذي وصل الى النهائي الموسم الماضي وخسر أمام خصمه المحلي تشلسي، حسم لقاء الذهاب على أرضه 1-صفر.

وضرب سيتي موعداً في نصف النهائي المقرر في 26 أو 27 الشهر الحالي مع قطب العاصمة الإسبانية الآخر ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب والذي جرد تشلسي من اللقب رغم الخسارة أمامه إياباً 2-3 بعد التمديد، وذلك لفوزه ذهاباً في لندن 3-1.

وستكون مواجهة دور الأربعة إعادة للدور ثمن النهائي من موسم 2019-2020 حين فاز سيتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-1، ليثأر بذلك من خروجه على يد النادي الملكي من نصف نهائي 2015-2016 (صفر-صفر وصفر-1).

وتواجه الفريقان في مناسبة أخرى خلال دور المجموعات موسم 2012-2013 حين فاز ريال في الجولة الأولى على أرضه 3-2 وتعادلا في الجولة الخامسة 1-1.

ورغم حاجته الى التسجيل، رضخ أتلتيكو مجدداً لسيطرة سيتي الذي بلغت نسبة استحواذه على الكرة في الشوط الأول قرابة 70 بالمئة، في وقت اكتفى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتسديدة واحدة خلال الدقائق الـ45.

لكن الوضع اختلف في الشوط الثاني، حيث حاصر أتلتيكو ضيوفه في منطقتهم وهدد مرماهم لكن من دون نجاعة ما أدى الى توتر الأجواء ودخول لاعبي الفريقين في عراك واضطر الحكم الى طرد البرازيلي فيليبي من فريق العاصمة واحتساب 9 دقائق وقت بدل ضائع.

© 2022 AFP