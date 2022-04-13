مصرع عشرة أشخاص بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي إثر حادث سير بأسوان في جنوب مصر

- اف ب

حافة كانت تقل سياحا بين أسوان وابو سمبل في مصر في 13 نيسان/ابريل 2022

القاهرة (أ ف ب) – لقي عشرة أشخاص بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي مصرعهم وجرح 14 آخرون في اصطدام حافلة سياحية وسيارة بمحافظة أسوان في جنوب مصر الأربعاء، حسب بيان صادر عن محافظة أسوان.

إعلان اقرأ المزيد

وقال البيان إن "حادثا مروريا بطريق أبو سمبل أودى بحياة عشرة أشخاص هم أربعة سائحين فرنسيين وبلجيكي، وخمسة مصريين نتيجة اصطدام أتوبيس (حافلة) سياحي وسيارة ربع نقل".

ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح الأربعاء على طريق يربط بين مدينة أسوان ومعبد أبو سمبل الشهير والذي تم انقاذه من الفيضانات ونقله من موقعه الأصلي في الستينات في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وقال البيان إن محافظ أسوان يشرف "على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث بإجمالي 14 سائحا"، هم ثمانية فرنسيين وستة بلجيكيين.

وأكد بيان المحافظة أن المصابين "حالتهم مستقرة"، وتتراوح إصاباتهم بين "كسور وكدمات وجروح سطحية".

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة وإصلاح تلك المتهالكة.

ووفق الأرقام الرسمية، لقي سبعة آلاف شخص مصرعهم في حوادث سير خلال عام 2020 في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان بما يتجاوز 103 ملايين نسمة.

إنعاش السياحة

الحافلةالتي كانت تقل سياحا بين أسوان وابو سمبل في مصر في 13 نيسان/ابريل 2022 - اف ب

تحاول مصر انعاش قطاع السياحة لديها الذي يعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، من خلال تهيئة المتاحف والأماكن التاريخية من جهة والشواطئ من جهة أخرى.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، افتتح طريق الكباش بالأقصر ليظهر إلى النور بعد ترميمه خلال احتفالية مهيبة حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحسب الأرقام الرسمية، حققت مصر عائدات سياحية قدرها 13 مليار دولار في 2019، غير أن هذا الرقم انخفض إلى أربعة مليارات في 2020 بسبب وباء كوفيد-19 بعدما كانت الحكومة تتوقع جني 16 مليار دولار.

وكان العاملون بقطاع السياحة، والذين يصل عددهم إلى مليوني شخص، يأملون أن يكون الموسم السياحي منتعشًا خصوصا بعد استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وشرم الشيخ في آب/أغسطس الماضي.

وكانت الرحلات توقفت لست سنوات بعدما فرضت موسكو حظرا على الرحلات المباشرة إلى مصر على خلفية اعتداء بالقنبلة استهدف طائرة تشارتر روسية عند اقلاعها من مطار شرم الشيخ وأوقع 224 قتيلا في تشرين الأول/اكتوبر 2015.

إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت نهاية شباط/فبراير قد تؤثر على تطلّعات قطاع السياحة في مصر خصوصا وأن الروس والأوكرانيين يشكلون النسبة الغالبة من الزوار الأجانب.

ولمحاولة جذب المزيد من السائحين إلى مصر، قررت وزارة السياحة والآثار بنهاية الشهر الماضي تسهيل حصول عدد من الجنسيات الأجنبية على تأشيرة مصر السياحية عند الوصول، على أن يُفعل القرار اعتبارا من أول الشهر الجاري.

وأفاد بيان الوزارة بأن "عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية بلغ أكثر من 180 جنسية شرط وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول (...) انكلترا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ونيوزيلاندا على جواز السفر".

وأضاف البيان أن القرار يشمل أيضا "الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو الكترونياً لـ78 جنسية حول العالم".

© 2022 AFP