إيني تعلن اكتشاف مخزونات نفط وغاز جديدة في مصر

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ارشيف

شعار شركة ايني الايطالية أمام مقر الشركة الرئيسي قرب مدينة ميلان في 27 تشرين الأول/اكتوبر 2027

روما (أ ف ب) – أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة "إيني" مساء الأربعاء أنّها اكتشفت آبار نفط وغاز جديدة في مصر تبلغ قدرتها الإنتاجية 8500 برميل من المكافئ النفطي يومياً.

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وقالت المجموعة الإيطالية في بيان إنّ هذه الآبار التي اكتشفتها في امتياز مليحة بالصحراء الغربية المصرية بدأت الإنتاج بالفعل.

وأضاف البيان أنّ "عمليات استكشاف أخرى جارية في الامتياز مع آفاق واعدة".

من جهته ثانية، أعلنت إيني أنّها وقّعت اتفاقية في القاهرة مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي ( إيجاس) بهدف تعزيز عمليات إنتاج وتصدير الغاز المصري إلى أوروبا، وبخاصة إلى إيطاليا.

وتعمل إيني في مصر منذ 1954، وهي حالياً المنتج الرئيسي للمحروقات في البلاد بحوالي 360 ألف برميل نفط مكافئ/يوميا.

© 2022 AFP