تباطؤ نمو الاقتصاد في العالم جراء الأزمات (صندوق النقد)

بريندان سميالوسكي ا ف ب/ارشيف

واشنطن (أ ف ب) – حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس من أن الحرب في أوكرانيا أثرّت سلبا على التعافي الاقتصادي وأدت إلى تباطؤ النمو المتوقع في معظم دول العالم.

إعلان اقرأ المزيد

وأضافت أن الحرب إلى جانب المأساة الإنسانية والأزمات الاقتصادية التي خلفتها، أبرزت الشرخ الحاصل في النظام العالمي في وقت يشكل التعاون الحل الوحيد.

وجاءت الحرب في وقت كان الاقتصاد يحاول التعافي من تداعيات كوفيد، بما في ذلك تسارع ارتفاع معدلات التضخم، وهو أمر يعرّض المكاسب التي تم تحقيقها في العامين الماضيين للخطر.

وأكدت غورغييفا في كلمة القتها قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي "نواجه أزمة فوق أزمة أخرى".

ومضت تقول "التداعيات الاقتصادية للحرب تنتشر بسرعة وبعيدا، إلى الجيران وأبعد من ذلك وتضرب خصوصا أكثر الشعوب ضعفا".

وأشارت إلى أن الأسر كانت تعاني أصلا من ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية "وقد فاقمت الحرب ذلك".

ويصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية الثلاثاء. وقالت غورغييفا إن الصندوق سيخفض مجددا توقعات النمو العالمي التي سبق وخفضها في كانون الثاني/يناير إلى 4,4 %.

وأكدت "منذ ذلك الحين تراجع الأفق بشكل كبير بسبب الحرب وتداعيتها خصوصا" مشيرة إلى أن 143 دولة ستعاني من تراجع.

© 2022 AFP