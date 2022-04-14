دورة مونتي كارلو: ديميتروف يقصي رود ويبلغ ربع النهائي رفقة فريتز

البلغاري غريغور ديميتروف بعد فوزه على النروجي كاسبر رود ليبلغ الدور ربع النهائي من دورة مونتي كارلو للماسترز في 14 نيسان/ابريل 2022

مونتي كارلو (موناكو) (أ ف ب) – بلغ البلغاري غريغور ديميتروف، المصنف 29 عالميًا، الدور ربع النهائي من دورة مونتي كارلو للماسترز في كرة المضرب على حساب النروجي كاسبر رود المصنف الرابع في موناكو بفوزه عليه 6-3، 7-5 الخميس، ولحق به الاميركي تايلور فريتز الفائز على مواطنه سيباستيان كوردا.

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وهذه المرة الرابعة التي يصل فيها ديميتروف الى ربع النهائي في مونتي كارلو، أكثر من أي دورة ماسترز أخرى، على أن يلتقي مع البولندي هوبرت هوركاش (14 عالميًا) او الاسباني ألبرت راموس-فينولاس.

وهذه المباراة الثانية فقط التي جمعت اللاعبين، فثأر البلغاري من خسارته أمام رود في نصف نهائي دورة سان دييغو العام الماضي.

قال صاحب الـ30 عامًا بعد الفوز "كاسبر لاعب رائع على كل الاراضي وأثبت ذلك، لذا من الرائع أن أفوز، أحب أن ألعب ضده خاصة على هذه الارضية وأردت ان أقيم نفسي ذهنيًا وبدنيًا"، علمًا أن ستة من ألقاب رود السبعة في مسيرته كانت على الاراضي الترابية.

ولم يحقق ديميتروف أي لقب في مسيرته منذ تتويجه بلقب الدورة الختامية "ايه تي بي" في نهاية العام 2017، وبلغ نهائياً واحداً منذ حينها كان في دورة روتردام عام 2018.

أما رود، السابع عالميًا، فسيتعين عليه الانتظار للقبه الثاني هذا العام بعد بوينوس أيرس الارجنتينية.

وواصل فريتز، الثالث عشر عالميًا والمتوج الشهر الفائت بدورة إنديان ويلز للماسترز على حساب الاسباني رافايل نادال، نتائجه الجيدة وأطاح بمواطنه سيباسيتان كوردا الذي أخرج في الدور الثاني الاسباني الواعد كارلوس ألكاراس بطل دورة ميامي للماسترز.

وتفوق فريتز على كوردا (42 عالميًا) بصعوبة 7-6 (7/4)، 7-5 ليضرب موعدًا مع البلجيكي دافيد غوفان او الاسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي أخرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول من الدور الثاني.

© 2022 AFP