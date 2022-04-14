دوري أبطال أوروبا: سيميوني يرد على غوارديولا "لسنا أغبياء"

مدريد (أ ف ب) – ردّ المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني على نظيره الاسباني بيب غوارديولا بعد ليلة متشنجة في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الأربعاء، حيث طغى الشجار بين لاعبي أتلتيكو مدريد وضيفه مانشستر سيتي في الملعب والنفق المؤدي الى غرف تبديل الملابس، على تأهل النادي الانكليزي الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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سُئل سيميوني بعد المباراة إذا ما شعر أن غوارديولا قلّل من احترامه خلال مواجهة الدور ربع النهائي التي انتهت بتأهل سيتي بعد فوزه 1-صفر على أرضه قبل تعادل الفريقين سلبًا في مدريد.

قال الارجنتيني "أحيانًا، الناس الذين يعرفون استخدام المفردات والذين يتمتعون بالذكاء، بإمكانهم أن يمدحوك باحتقار. ولكن نحن الذين لا نعرف استخدام المفردات جيدًا، لسنا أغبياء أيضًا".

قال غواديولا بعد المباراة الاولى في مانشستر الاسبوع الفائت "ما قبل التاريخ، اليوم وبعد مئة ألف سنة، الهجوم ضد (تشكيلة) 5-5-(صفر) صعب جدًا"، في انتقاد لأسلوب سيميوني المفرط في الدفاع.

أصرّ غوارديولا على أنه امتدح مقاومة وقتال أتلتيكو "يمكنه اللعب بالطريقة التي يريد، كل ما قلته إنه من الصعب للغاية اللعب ضدهم"، مضيفًا "لطالما احترمت هذه المؤسسة وهذا الفريق، ولن أجرؤ على مهاجمة هذا الفريق. عندما يعرف فريقٌ ما كيف يدافع على عكس أي فريق آخر في العالم، يكون الأمر صعبًا".

ولم يعلّق أي من المدربَين على تصرف اللاعبين خلال المباراة وفي النفق المؤدي الى غرف تبديل الملابس.

قال الارجنتيني "لم أر ما حصل. كنت على أرض الملعب أصفق وأحيي الجماهير. بحلول الوقت الذي دخلت فيه، لم يكن هناك أحد".

دخلت الشرطة النفق بعد صافرة النهاية مع استمرار المشاجرات بين اللاعبين، حيث أظهرت لقطات فيديو المونتينيغري ستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو وهو يصرخ على جاك غريليش جناح سيتي، بينما اضطر اللاعبون لمنع الكرواتي شيمي فيرساليكو من مواجهة كايل ووكر. إذ بدا فيرساليكو وكأنه بصق في النفق في اتجاه ووكر.

ولم يعلن بعد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) ما إذا سيفتح تحقيقًا في الحوادث.

طرد البرازيلي فيليبي في الوقت بدل الضائع بعد تدخل على فيل فودن، علمًا أن الاخير كان يرتدي ضمادة على الرأس بسبب تدخل سابق من اللاعب ذاته، ما أدى الى دخول لاعبي الفريقين في عراك في الدقائق الاخيرة من اللقاء.

وشعر أتلتيكو أن لاعبي سيتي كانوا يهدرون الوقت.

رد المدافع الاسباني-الفرنسي أيميريك لابورت "لا أعرف ما إذا كنا نضيّع الوقت أم أنهم زجّوا أنفسهم باشتباكات غبية. نحن نعرف من هُم وما فعلوه سابقًا".

فيما اعتبر كوكي قائد أتلتيكو "نتلقى الكثير من الانتقادات بسبب هذه الأشياء. لذلك دعونا نرى ما يعتقده الناس اليوم. لقد رأيتم ما حصل، لذا فلنرى آراءكم".

ويلتقي سيتي في نصف النهائي مع طرف آخر من مدريد، هذه المرة ريال حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (13)، فيما يلتقي ليفربول مع فياريال في نزال إنكليزي-إسباني بحت في المربع الذهبي.

© 2022 AFP