كلوب يستمتع بـ"احتدام المعركة" قبيل تجدد المواجهة مع مانشستر سيتي

بول إليس ا ف ب/ارشيف

يستعد مدربا ليفربول ومانشستر سيتي الالماني يورغن كلوب (إلى اليسار) والاسباني بيب غوارديولا لمواجهة ثانية في غضون أسبوع وهذه المرة في الدور نصف النهائي من كأس انكلترا

لندن (أ ف ب) – أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول ثاني الدوري الانكليزي لكرة القدم إنه يستمتع باحتدام المعركة بين فريقه الذي يطارد رباعية تاريخية والمتصدر مانشستر سيتي حيث يستعد الفريقان لمواجهة ثانية خلال أسبوع، وهذه المرة في الدور نصف النهائي من الكأس المحلية.

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وكانت المواجهة المنتظرة بينهما في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري انتهت بتعادل مثير 2-2 الأحد، ليحافظ سيتي المتصدر على فارق نقطة بينه وبين "الحمر".

وانعكس تفوق سيتي وليفربول محلياً على الساحة القارية أيضاً بعدما نجحا في حجز مقعديهما في المربع الذهبي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في طريقهما لمواجهة محتملة في المباراة النهائية في باريس.

شدد كلوب الخميس إنه يريد أن يشاهد المزيد من التطور من فريقه، وقال "كان سيتي قوياً جداً الأسبوع الماضي ولم نكن في أفضل حالاتنا لذا أود أن أرى مباراة نكون فيها في أفضل حالاتنا أيضاً، مضيفاً "سيكون ذلك ممتعاً، لذلك دعونا نجربه".

وأبقت القرعة حظوظ ليفربول قائمة لتحقيق إنجاز غير مسبوق عن طريق الفوز بأربعة ألقاب في موسم واحد، وذلك بعدما خطا خطواته الأولى بالفوز بكأس الرابطة في وقت سابق من الموسم.

وتطرق مدرب بوروسيا دورتموند السابق إلى أهمية مواجهة سيتي قائلأً "يجب أن نتعامل (مع المباراة) على أنها مباراة نهائية، علينا أن نفعل ذلك".

وأردف "هذا هو الوضع إلى حدٍ كبير وهذه هي الطريقة التي تعاملنا بها بالفعل منذ كانون الثاني/يناير، منذ أن بدأنا هذه المهمة الصغيرة. عليك أن تبذل قصارى جهدك".

وأضاف: "ويمبلي ملعب كبير لذا علينا تغطية الكثير من العشب والركض كثيراً وسد الفجوات الكبيرة ولكن أعتقد أنه سيكون رائعاً. بالطبع، سيستخدم الفريقان المباراة الأخيرة للتحليل وسنرى من يستخدمها بشكل أفضل".

أحرز ليفربول لقب مسابقة الكأس سبع مرات في تاريخه آخرها عام 2006، غير أن النجاح لم يكن حليفه ففشل في رفع ألقابه أو حتّى الوصول إلى المربع الذهبي منذ أن تسلم كلوب زمام الأمور الفنية في النادي في عام 2015.

وبمواجهة فريق أحرز اللقب 6 مرات آخرها عام 2019، وصف المدرب الألماني مباراته أمام سيتي بـ "منافسة هائلة، منافسة ضخمة" و"من الواضح أننا حتّى الآن لم نصل سابقاً إلى نصف النهائي، لذا فهي أول تجربة لنا في الدور قبل النهائي في ويمبلي... نحن هنا وهذا يعني كل شيء بالنسبة لنا لأكون صادقاً".

© 2022 AFP